В Кракові можуть відкрити метро: на якому етапі ведуться роботи

Метро в Польщі. Фото: Magnific

Вже через деякий час Варшава не буде єдиним місто у Польщі, в якому є метрополітен. У Кракові планують будувати підземку та розвивати залізницю.

Про це повідомляє Rynek Іnfrastruktury, передає Новини.LIVE.

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Метро в Кракові

Зазначається, що для будівництва краківського метрополітену вже ведуться процедури щодо початку проведення геологічних робіт та підготовки передпроєктної документації.

Вже зараз влада міста виступає за включення метро до переліку об’єктів, на які поширюються положення, що спрощують процедури, пов’язані з ключовими інфраструктурними інвестиціями.

Йдеться насамперед про скорочення адміністративних процедур та більш ефективне проведення процедур, що стосуються, зокрема, видачі екологічного дозволу, геологічних досліджень, охорони пам’яток архітектури чи придбання нерухомості.

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Як зазначає краківська мерія, розвиток транспорту в Кракові та всій агломерації вимагає створення цілісної системи, функціонування якої фінансуватиметься не лише місцевими органами влади, а й державою, в тому числі, за рахунок європейських фондів.

Влада Кракова прагне створити спеціальний механізм фінансування метро. Більше того, вона очікує, щоб його будівництво координувалося з залізничними інвестиціями, що реалізуються державою, зокрема із проєктами, пов’язаними з будівництвом "Порту Польська".

Краків також прагне збільшити пропускну здатність інфраструктури, модернізувати існуючі лінії, розширити мережу, а також збільшити кількість сполучень і частоту руху поїздів.

З цією метою Краків та Малопольське воєводство разом з іншими органами місцевого самоврядування працюють над новою моделлю співпраці. Одним з її елементів має стати "Залізничний пакт", що охоплюватиме інфраструктуру, транспортні послуги, спільне фінансування та координацію розкладів руху потягів.

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