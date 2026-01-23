Поляки страйкують на кордоні з Україною — чи ускладнено виїзд в Польщу

Страйк польских фермерів біля кордону з Україною. Фото: ДПСУ

Польські фермери розпочали страйк на кордоні з Україною 23 січня. Внаслідок цього рух у пунктах пропуску може ускладнитися.

Фермери страйкують перед пунктом пропуску "Долгобичув — Угринів", повідомила сайту Новини.LIVE речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда.

Яка зараз ситуація на польскому кордоні

Станом на 13:00 учасники акції зібралися поблизу кордону у напрямку польського пункту пропуску "Долгобичув", що навпроти українського "Угринів".

"Перекриття смуг руху для проїзду транспортних засобів на цей час не фіксується. Накопичення автотранспорту на в’їзд в Україну відсутнє", — розповіла речниця.

Страйк поляків біля кордону з Україною. Фото: ДПСУ

Скільки людей приймають участь в акції

Кількість учасників заходу наразі становить близько 30 осіб. За наявною інформацією, офіційних дозволів на блокування руху організатори акції не отримували.

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону перебувають у постійній взаємодії з польськими колегами та здійснюють безперервний моніторинг обстановки з метою оперативного реагування і своєчасного інформування громадян про можливі зміни у режимі транскордонного руху.

Страйк поляків біля кордону з Україною. Фото: ДПСУ

Страйк поляків біля кордону з Україною. Фото: ДПСУ

Чого вимагають поляки

За попередніми повідомленнями, акція організована польськими фермерами, які висловлюють свою позицію щодо умов імпорту української агропродукції до Польщі.

Також вони протестують проти положень торговельної угоди "Меркосур" між Європейським Союзом та країнами Південної Америки.

