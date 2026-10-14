Хвилина мовчання в Києві: в яких випадках зупиняють громадський транспорт

Трамвай у Києві. Фото: Новини.LIVE

Із 14 вересня у Києві було запроваджено перший етап впровадження режиму світлофорного регулювання "Усім червоний". У його межах зупинятиметься рух громадського транспорту в центральній частині міста під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це йдеться у відповіді КП "Київпастранс" на інформаційний запит Новини.LIVE.

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Де в транспорті Києва транслюють хвилину мовчання

На виконання рішення Київської міської ради від 03.09.2026 № 756/11223 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 6/10473 "Про заходи щодо проведення в місті загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України" із 14 вересня 2026 року було запроваджено перший етап впровадження режиму світлофорного регулювання "Усім червоний" під час загальнонаціональної хвилини мовчання в центральній частині міста.

Зокрема, під час хвилини мовчання в Києві зупиняється рухомий склад пасажирського транспорту, що перебуває на Європейській площі, вулицях Хрещатик, Басейній, Великій Васильківській, Євгена Чикаленка, Володимирській, Богдана Хмельницького та Прорізній, Бессарабському проїзді, площі Українських Героїв і бульварі Тараса Шевченка.

В "Київпастранс" зауважили, що під час повітряної тривоги світлофорне регулювання "Усім червоний" не застосовується і громадський транспорт курсує у звичному режимі.

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Де зупиняється транспорт в Києві під час хвилини мовчання. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в транспорті Києва. Фото: Новини.LIVE

Крім того, відповідно до рішення Київської міської ради від 30.01.2025 р. № 6/10473 "Про заходи щодо проведення в місті Києві загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України", щодня в проміжку часу з 08:50 до 09:00, у салонах рухомого складу одноразово вмикають оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Воно лунає після під’їзду до зупинки та оголошення її назви. Рух від зупинки розпочинається після закінчення оголошення про хвилину мовчання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.