Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В "Киевпастрансе" рассказали, когда останавливают транспорт во время минуты молчания

В "Киевпастрансе" рассказали, когда останавливают транспорт во время минуты молчания

Ua ru
14 октября 2026 15:39
Минута молчания в Киеве: в каких случаях останавливают общественный транспорт
Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 14 сентября в Киеве начался первый этап введения режима светофорного регулирования "Всем красный". В рамках этого режима движение общественного транспорта в центральной части города будет приостанавливаться во время общенациональной минуты молчания.

Об этом говорится в ответе КП "Киевпастранс" на информационный запрос Новини.LIVE.

Реклама

Где в транспорте Киева транслируют минуту молчания

Во исполнение решения Киевского городского совета от 03.09.2026 № 756/11223 "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 30 января 2025 года № 6/10473 "О мерах по проведению в городе общенациональной минуты молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" с 14 сентября 2026 года был введен первый этап режима светофорного регулирования "Всем красный" во время общенациональной минуты молчания в центральной части города.

В частности, во время минуты молчания в Киеве останавливается подвижной состав пассажирского транспорта, находящийся на Европейской площади, улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской, Богдана Хмельницкого и Прорезной, Бессарабском проезде, площади Украинских Героев и бульваре Тараса Шевченко.

В "Киевпастрансе" отметили, что во время воздушной тревоги светофорное регулирование "Всем красный" не применяется, и общественный транспорт курсирует в обычном режиме.

Читайте также:
У "Київпастранс" розповіли, коли зупиняють транспорт під час хвилини мовчання - фото 1
Где останавливается транспорт в Киеве во время минуты молчания. Фото: Новости.LIVE
У "Київпастранс" розповіли, коли зупиняють транспорт під час хвилини мовчання - фото 2
Минута молчания в транспорте Киева. Фото: Новости.LIVE

Кроме того, в соответствии с решением Киевского городского совета от 30.01.2025 г. № 6/10473 «О мерах по проведению в городе Киеве общенациональной минуты молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», ежедневно в промежутке времени с 08:50 до 09:00 в салонах подвижного состава однократно включается объявление об общенациональной минуте молчания. Оно звучит после подъезда к остановке и объявления её названия. Движение от остановки начинается после окончания объявления о минуте молчания.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Киев транспорт общественный транспорт трамвай троллейбусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации