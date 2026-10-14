Минута молчания в Киеве: в каких случаях останавливают общественный транспорт

Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С 14 сентября в Киеве начался первый этап введения режима светофорного регулирования "Всем красный". В рамках этого режима движение общественного транспорта в центральной части города будет приостанавливаться во время общенациональной минуты молчания.

Об этом говорится в ответе КП "Киевпастранс" на информационный запрос Новини.LIVE.

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Где в транспорте Киева транслируют минуту молчания

Во исполнение решения Киевского городского совета от 03.09.2026 № 756/11223 "О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 30 января 2025 года № 6/10473 "О мерах по проведению в городе общенациональной минуты молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины" с 14 сентября 2026 года был введен первый этап режима светофорного регулирования "Всем красный" во время общенациональной минуты молчания в центральной части города.

В частности, во время минуты молчания в Киеве останавливается подвижной состав пассажирского транспорта, находящийся на Европейской площади, улицах Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской, Богдана Хмельницкого и Прорезной, Бессарабском проезде, площади Украинских Героев и бульваре Тараса Шевченко.

В "Киевпастрансе" отметили, что во время воздушной тревоги светофорное регулирование "Всем красный" не применяется, и общественный транспорт курсирует в обычном режиме.

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Минута молчания в транспорте Киева. Фото: Новости.LIVE

Кроме того, в соответствии с решением Киевского городского совета от 30.01.2025 г. № 6/10473 «О мерах по проведению в городе Киеве общенациональной минуты молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», ежедневно в промежутке времени с 08:50 до 09:00 в салонах подвижного состава однократно включается объявление об общенациональной минуте молчания. Оно звучит после подъезда к остановке и объявления её названия. Движение от остановки начинается после окончания объявления о минуте молчания.

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