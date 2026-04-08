Головна Транспорт Туристка показала нічний потяг до Парижу: який вигляд має та яка ціна

Дата публікації: 8 квітня 2026 14:27
Поїздка у нічному Інтерсіті SNCF: переваги для пасажирів та ціна на квитки
Потяг SNCF у Франції чекає на пасажирів. Фото: sncf-voyageurs.com

Нині у Франції ведуться ремонтні роботи залізниці і через це рейси можуть затримуватись на години. Проте в країни є нічні потяги, де втрачений час можна провести ще й з користю — добре відпочити та виспатись. Один з таких маршрутів показала досвідчена мандрівниця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію kysill в Instagram.

Нічні потяги у Франції

Мандрівниця розповіла, що квитки на нічній потяг Інтерсіті з Тулузи до Парижу у 2 клас стартують від 100 євро. У 2 класі є як сидячі місця, а також так звані "кушети", на яких можна виспатись.

На місцях "кушетах" у 2 класі розташовано 6 полиць для пасажирів, у 1 класі — 4 місця, як у купе в Україні.

Кожному пасажиру видається водичка, подушка, спальний мішок та невелика косметичка. В цьому маленькому мішечку є зубна паста у вигляді таблетки, беруші, маска для сну, а також вологі та сухі серветки.

Читайте також:

"З актуальним ремонтом ж/д доріг у Франції, шлях з Тулузи у Париж триває близько 7 — 7,5 годин з технічною пересадкою у Бордо, тому краще провести 9,5 годин уві сні", — підкреслила мандрівниця. 

У також потягах є окрема зона для вмивання, а також пасажири 1 класу можуть безкоштовно скористатись душе на вокзалі прибуття.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Як повідомляли Новини.LIVE, Leo Express Lux Express об'єднались і пасажири зможуть купувати єдиний квиток і на потяг, і на автобус. Завдяки такій співпраці мандрівники можуть вигідно їздити з Польщі та Чехії до країн Прибалтики. Ціни на квитки стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Також Новини.LIVE писали, що Литва вдвічі знизила ціни на залізничні квитки. Знижки діють на всі внутрішні рейси та класи обслуговування. Влада країни пішла на такий крок через різке зростання цін на пальне, спричиненим війною на Близькому Сході.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
