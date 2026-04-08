Главная Транспорт Туристка показала ночной поезд в Париж: как выглядит и какая цена

Дата публикации 8 апреля 2026 14:27
Поездка в ночном Интерсити SNCF: преимущества для пассажиров и цена на билеты
Поезд SNCF во Франции ждет пассажиров. Фото: sncf-voyageurs.com

Сейчас во Франции ведутся ремонтные работы железной дороги и поэтому рейсы могут задерживаться на часы. Однако в стране есть ночные поезда, где потерянное время можно провести еще и с пользой — хорошо отдохнуть и выспаться. Один из таких маршрутов показала опытная путешественница.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию kysill в Instagram.

Ночные поезда во Франции

Путешественница рассказала, что билеты на ночной поезд Интерсити из Тулузы в Париж во 2 класс стартуют от 100 евро. Во 2 классе есть как сидячие места, а также так называемые "кушетки", на которых можно выспаться.

На местах "кушетах" во 2 классе расположено 6 полок для пассажиров, в 1 классе — 4 места, как в купе в Украине.

Каждому пассажиру выдается водичка, подушка, спальный мешок и небольшая косметичка. В этом маленьком мешочке есть зубная паста в виде таблетки, беруши, маска для сна, а также влажные и сухие салфетки.

"С актуальным ремонтом ж/д дорог во Франции, путь из Тулузы в Париж длится около 7 — 7,5 часов с технической пересадкой в Бордо, поэтому лучше провести 9,5 часов во сне", — подчеркнула путешественница.

В также поездах есть отдельная зона для умывания, а также пассажиры 1 класса могут бесплатно воспользоваться душем на вокзале прибытия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как сообщали Новини.LIVE, Leo Express Lux Express объединились и пассажиры смогут покупать единый билет и на поезд, и на автобус. Благодаря такому сотрудничеству путешественники могут выгодно ездить из Польши и Чехии в страны Прибалтики. Цены на билеты стартуют от 34,9 евро (примерно 1800 гривен).

Также Новини.LIVE, писали, что Литва вдвое снизила цены на железнодорожные билеты. Скидки действуют на все внутренние рейсы и классы обслуживания. Власти страны пошли на такой шаг из-за резкого роста цен на топливо, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Франция путешествие билеты
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
