Поездка в ночном Интерсити SNCF: преимущества для пассажиров и цена на билеты

Поезд SNCF во Франции ждет пассажиров. Фото: sncf-voyageurs.com

Сейчас во Франции ведутся ремонтные работы железной дороги и поэтому рейсы могут задерживаться на часы. Однако в стране есть ночные поезда, где потерянное время можно провести еще и с пользой — хорошо отдохнуть и выспаться. Один из таких маршрутов показала опытная путешественница.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию kysill в Instagram.

Ночные поезда во Франции

Путешественница рассказала, что билеты на ночной поезд Интерсити из Тулузы в Париж во 2 класс стартуют от 100 евро. Во 2 классе есть как сидячие места, а также так называемые "кушетки", на которых можно выспаться.

На местах "кушетах" во 2 классе расположено 6 полок для пассажиров, в 1 классе — 4 места, как в купе в Украине.

Каждому пассажиру выдается водичка, подушка, спальный мешок и небольшая косметичка. В этом маленьком мешочке есть зубная паста в виде таблетки, беруши, маска для сна, а также влажные и сухие салфетки.

"С актуальным ремонтом ж/д дорог во Франции, путь из Тулузы в Париж длится около 7 — 7,5 часов с технической пересадкой в Бордо, поэтому лучше провести 9,5 часов во сне", — подчеркнула путешественница.

В также поездах есть отдельная зона для умывания, а также пассажиры 1 класса могут бесплатно воспользоваться душем на вокзале прибытия.

