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Головна Транспорт Туристка показала найзручніший маршрут потягом із України до Німеччини

Туристка показала найзручніший маршрут потягом із України до Німеччини

Ua ru
23 жовтня 2026 13:38
Дорога потягом до Німеччина: туристка показала найвигідніший маршрут з Києва
Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Через закрите небо українці вимушені витрачати великі кошти та час на поїздки за кордон із пересадками. Проте одна із досвідчених мандрівниць показала найзручніший та найвигідніший маршрут потягом із України до Німеччини.

Відповідний ролик оприлюднила користувачка liudmyla.rusina в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Як не переплачувати за дорогу до Німеччини

На сайті Deutsche Bahn мандрівниця порекомендувала обрати маршрут швидкісними потягами з вашого міста до Перемишля з однією пересадкою у Лейпцигу.

Вона додала, що перевірити, чи підійде цей маршрут саме для вашого міста, перевіряйте на сайті або в додатку Deutsche Bahn.

"З Франкфурта, Штутгарта, Ганновера, Нюрнберга точно можна. Я їхала так з Ерфурта. Найдешевший квиток при купівлі за 3-4 тижні коштує 40 євро, а з акцією від Deutsche Bahn і виробника солодощів Shtork можна отримати ще додаткову знижку 10 або 20 євро", — поділилась пасажирка.

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Жінка розповіла, що квиток Ерфурт-Перемишль обійшовся їй 35,05 євро, проте вона доплатила за можливість скасування податків.

"Якщо ж ви подорожуєте тільки від Лейпцигу, квиток також можна купити на сайті польської залізниці PKP Intercity від 35 євро", — додала пасажирка.

Мандрівниця розповіла, що із Перемишля до Києва курсують два потяги PKP Intercity з лежачими місцями. Один із них відправляється о 22.30, а інший — о 23.59.

Жінка запевнила, що потяги Укрзалізниці чекають польські у разі запізнення. За її словами, квиток з Перемишля до Києва обійшовся їй у 1600 гривень або 30 євро.

Мандрівниця підрахувала, що загалом уся поїздка із Ерфурта до Києва обійшлася їй в 65 євро. Вона пробула в дорозі 22 години. 

Раніше Новини.LIVE розповідали про унікальний залізничний маршрут Берніна-Експрес. На маршруті передбачені 196 мостів і 55 тунелів. Лише за одну поїздку у цьому потязі ви побачите льодовики, високогірні озера, майже марсіанські пейзажі і неймовірну природу Альп.

Також Новини.LIVE писали, що УЗ та Renfe запустили міжнародний рейс Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Потяг зупинятиметься у багатьох містах Польщі та Німеччини. Ціни на квитки стартують від 15 євро.

Німеччина подорож Європа поїзди вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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