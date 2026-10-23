Путешествие на поезде в Германию: туристка показала самый выгодный маршрут из Киева

Поезд Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Из-за закрытого воздушного пространства украинцы вынуждены тратить значительные средства и время на поездки за границу с пересадками. Однако одна из опытных путешественниц показала самый удобный и выгодный маршрут на поезде из Украины в Германию.

Соответствующий ролик опубликовала пользовательница liudmyla.rusina в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Как не переплачивать за поездку в Германию

На сайте Deutsche Bahn путешественница порекомендовала выбрать маршрут на скоростных поездах из вашего города в Перемышль с одной пересадкой в Лейпциге.

Она добавила, что проверить, подойдет ли этот маршрут именно для вашего города, можно на сайте или в приложении Deutsche Bahn.

"Из Франкфурта, Штутгарта, Ганновера, Нюрнберга точно можно. Я ехала так из Эрфурта. Самый дешевый билет при покупке за 3–4 недели стоит 40 евро, а благодаря акции от Deutsche Bahn и производителя сладостей Shtork можно получить дополнительную скидку в 10 или 20 евро", — поделилась пассажирка.

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Женщина рассказала, что билет Эрфурт–Перемышль обошёлся ей в 35,05 евро, однако она доплатила за возможность отмены сборов.

"Если же вы путешествуете только из Лейпцига, билет также можно купить на сайте польской железной дороги PKP Intercity от 35 евро", — добавила пассажирка.

Путешественница рассказала, что из Перемышля в Киев курсируют два поезда PKP Intercity с лежачими местами. Один из них отправляется в 22:30, а другой — в 23:59.

Женщина заверила, что польские поезда ждут поезда Укрзализныци в случае опоздания. По её словам, билет из Перемышля в Киев обошёлся ей в 1600 гривен или 30 евро.

Путешественница подсчитала, что в целом вся поездка из Эрфурта в Киев обошлась ей в 65 евро. Она провела в пути 22 часа.

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