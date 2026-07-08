Туристів попередили про аферистів: як не втратити тисячі в метро Парижа

Метрополітен в Парижі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

У будь-якій країні світу метрополітен є один з найдоступніших видів транспорту. Проте туристам варто бути більш обережними у таких місцях. Зокрема, нерідко їх незнанням мови та розгубленістю користуються аферисти.

Про одну зі схем шахраїв у метро Парижа розповіла користувачка Beingnicholalouise в TikTok, передає Новини.LIVE.

Аферисти в паризькому метро

Туристка Нікола попередила, що паризькому метро треба бути особливо обачним. Зокрема, під час літньої відпустки вона втратила майже 100 євро через шахраїв.

До неї підійшов невідомий чоловік, коли вона намагалася оплатити квитки у підземку в терміналі самообслуговування. Він був старшого віку, охайно та елегантно вдягнений та добре володів англійською мовою.

Чоловік запитав, чи потрібна їй допомога, на що туристка відповіла, що намагається оплатити посадкові талони. Незнайомець повів її до іншого терміналу, де почав вводити дані.

Туристка зрозуміла, що щось не так, коли висвітилася сума у розмірі 97 євро. Попри відмову, чоловік натиснув підтвердження, проте мандрівниця не помітила, щоб він оплачував ці квитки.

Далі незнайомець провів жінку до турнікетів, де просканував документ, який відкрив вхід для пасажирів з інвалідністю. Після чого чоловік почав вимагати гроші, стверджуючи, що він заплатив за квитки. Він навіть погодився зробити знижку та скинув суму до 90 євро.

Туристка не дала йому грошей, а натомість забрала нібито придбані квитки — вони виявилися звичайними незаповненими бланками. Аферист пішов геть та заявив що продасть їх іншим та швидко втік.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Франції можуть змінити назву станції паризького метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активісти наголошують, що після окупації Криму та початку повномасштабної війни в Україні географічні назви набули політичного значення. Зокрема, перейменування станції продемонструвало б послідовну позицію Франції щодо невизнання російської анексії.

Також Новини.LIVE писали, що в Чехії розбудовують лінію метро D, яка буде розтащована між станціями "Олбрахтова" та "Нове Двори". Її платформи розташовуватимуться на глибині 33 метри. Після завершення будівництва вона буде перевозити близько 45 мільйонів пасажирів на рік.