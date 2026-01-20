Роздрібні ціни на пальне почали зростати після новорічної паузи

Ціни на АЗС пішли вгору. Фото: Freepik

Після відносно спокійного старту року роздрібний паливний ринок усе ж не витримав тиску. У середині січня зовнішні ціни на нафту та ослаблення гривні стали дуже відчутними.

Тому ціни на АЗС почали підніматися, пише Enkorr.

Реклама

Читайте також:

Чому ціни на пальне пішли вгору

Головною причиною підвищення цін стало звуження різниці між гуртовими і роздрібними цінами. На бензині цей розрив опустився нижче семи гривень за літр, на дизелі — нижче восьми.

За перші дев’ятнадцять днів січня спред скоротився більш ніж на дві гривні на бензині і майже на півтори — на дизелі. У таких умовах мережі довго тримати старі цінники просто не змогли.

Як підняли ціни великі мережі АЗС

Після вихідних ціни синхронно пішли вгору. На низці великих АЗС бензин і дизель подорожчали одразу на гривню за літр. У результаті базові ціни у топових мережах вийшли на рівень 62,99 грн/л.

Преміальні марки А-95+ й "арктика" зросли до рівня 65,99 грн/л і 70,99 грн/л. Арктичний дизель, на який через морози попит особливо високий, від початку року додав уже близько шести гривень.

Газ теж почав дорожчати

Скраплений газ довго тримався, але й тут дешеві грудневі залишки поступово вичерпуються. До того ж, холодна погода додатково тисне на собівартість.

Попит на LPG залишається помірним, хоча інтерес до балонного газу зростає. Втім, через обмеження більшість мереж цього майже не відчуває. Загалом за тиждень середня роздрібна вартість пального зросла на 24 копійок, до 38,19 грн/літр та наблизилась до рівнів кінця минулого року.

Раніше ми повідомляли, чому ще 23 АЗС Ігоря Коломойського перейшли під контроль нового власника.

Також ми розповідали, що уряд Німеччини затвердив нові правила державної підтримки для тих, хто планує купівлю електромобіля. Приватним особам будуть виплачувати субсідії, які можуть становити від півтори до шести тисяч євро.