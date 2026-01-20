Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Ціни на АЗС зрушили з місця — бензин і дизель пішли вгору

Ціни на АЗС зрушили з місця — бензин і дизель пішли вгору

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 20:57
Роздрібні ціни на пальне почали зростати після новорічної паузи
Ціни на АЗС пішли вгору. Фото: Freepik

Після відносно спокійного старту року роздрібний паливний ринок усе ж не витримав тиску. У середині січня зовнішні ціни на нафту та ослаблення гривні стали дуже відчутними.

Тому ціни на АЗС почали підніматися, пише Enkorr.

Реклама
Читайте також:

Чому ціни на пальне пішли вгору

Головною причиною підвищення цін стало звуження різниці між гуртовими і роздрібними цінами. На бензині цей розрив опустився нижче семи гривень за літр, на дизелі — нижче восьми.

За перші дев’ятнадцять днів січня спред скоротився більш ніж на дві гривні на бензині і майже на півтори — на дизелі. У таких умовах мережі довго тримати старі цінники просто не змогли.

Як підняли ціни великі мережі АЗС

Після вихідних ціни синхронно пішли вгору. На низці великих АЗС бензин і дизель подорожчали одразу на гривню за літр. У результаті базові ціни у топових мережах вийшли на рівень 62,99 грн/л.

Преміальні марки А-95+ й "арктика" зросли до рівня 65,99 грн/л і 70,99 грн/л. Арктичний дизель, на який через морози попит особливо високий, від початку року додав уже близько шести гривень.

Газ теж почав дорожчати

Скраплений газ довго тримався, але й тут дешеві грудневі залишки поступово вичерпуються. До того ж, холодна погода додатково тисне на собівартість.

Попит на LPG залишається помірним, хоча інтерес до балонного газу зростає. Втім, через обмеження більшість мереж цього майже не відчуває. Загалом за тиждень середня роздрібна вартість пального зросла на 24 копійок, до 38,19 грн/літр та наблизилась до рівнів кінця минулого року.

Раніше ми повідомляли, чому ще 23 АЗС Ігоря Коломойського перейшли під контроль нового власника

Також ми розповідали, що уряд Німеччини затвердив нові правила державної підтримки для тих, хто планує купівлю електромобіля. Приватним особам будуть виплачувати субсідії, які можуть становити від півтори до шести тисяч євро. 

ціни на газ бензин АЗС дизпаливо Ціни на пальне
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації