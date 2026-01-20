Розничные цены на топливо начали расти после новогодней паузы

Цены на АЗС пошли вверх. Фото: Freepik

После относительно спокойного старта года розничный топливный рынок все же не выдержал давления. В середине января внешние цены на нефть и ослабление гривны стали очень ощутимыми.

Поэтому цены на АЗС начали подниматься, пишет Enkorr.

Почему цены на топливо пошли вверх

Главной причиной повышения цен стало сужение разницы между оптовыми и розничными ценами. На бензине этот разрыв опустился ниже семи гривен за литр, на дизеле — ниже восьми.

За первые девятнадцать дней января спред сократился более чем на две гривны на бензине и почти на полторы — на дизеле. В таких условиях сети долго держать старые ценники просто не смогли.

Как подняли цены крупные сети АЗС

После выходных цены синхронно пошли вверх. На ряде крупных АЗС бензин и дизель подорожали сразу на гривну за литр. В результате базовые цены в топовых сетях вышли на уровень 62,99 грн/л.

Премиальные марки А-95+ и "арктика" выросли до уровня 65,99 грн/л и 70,99 грн/л. Арктический дизель, на который из-за морозов спрос особенно высок, с начала года прибавил уже около шести гривен.

Газ тоже начал дорожать

Сжиженный газ долго держался, но и здесь дешевые декабрьские остатки постепенно исчерпываются. К тому же, холодная погода дополнительно давит на себестоимость.

Спрос на LPG остается умеренным, хотя интерес к баллонному газу растет. Впрочем, из-за ограничений большинство сетей этого почти не чувствует. Всего за неделю средняя розничная стоимость топлива выросла на 24 копеек, до 38,19 грн/литр и приблизилась к уровням конца прошлого года.

