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Головна Транспорт Ця станція метро Києва стала винятком: що роками залишалося на її стінах

Ця станція метро Києва стала винятком: що роками залишалося на її стінах

Ua ru
14 жовтня 2026 07:32
Метро в Києві: чим унікальна станція "Палац Спорту"
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня через станцію метрополітену "Палац Спорту" в Києві добираються у справах тисячі пасажирів. Багато людей працювали над її стилістикою та архітектурою. Стіни та платформи станції вражають своїм унікальним дизайном та лаконічністю.

Про це повідомляє "ТиКиїв" в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальна станція "Палац Спорту"

Станція "Палац Спорту" була відкрита наприкінці 1989 року. В цей період в суспільстві вже відчувалися майбутні зміни та становлення української незалежності.

При оформленні станції використовували високоякісні матеріали – мармур, латунь та метал, які підкреслюють міцність конструкції.

Латунні літери, відлиті в Новоград-Волинському, додають станції оригінальності та історичного шарму.

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Довжина станції сягає 102,5 метри. Тематично-архітектурна будова перону відображає її унікальність. Трохи збільшена висота залу дозволила авторам створити її динамічність.

@ty_kyiv

Продовжуємо нашу рубрику історій станцій метро. Ми дійшли до станції метро «Палац спорту». #ТиКиїв #київськеметро #палацспорту #метро #київ

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

"Палац Спорту" – це єдина станція Київського метрополітену, де на колійній стіні впродовж тривалого часу зберігалися назви станції російською мовою.

Лише у лютому 2015 року російськомовні написи було демонтовано у рамках декомунізації.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки. 

Також Новини.LIVE писали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Київ метро транспорт історія архітектура
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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