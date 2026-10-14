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Главная Транспорт Эта станция метро Киева стала исключением: что годами оставалось на её стенах

Эта станция метро Киева стала исключением: что годами оставалось на её стенах

Ua ru
14 октября 2026 07:32
Метро в Киеве: чем уникальна станция «Дворец спорта»
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно через станцию метро "Дворец спорта" в Киеве добираются по делам тысячи пассажиров. Многие люди работали над её стилистикой и архитектурой. Стены и платформы станции впечатляют своим уникальным дизайном и лаконичностью.

Об этом сообщает "ТиКиев" в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Чем уникальна станция "Дворец спорта"

Станция "Дворец спорта" была открыта в конце 1989 года. В этот период в обществе уже ощущались грядущие перемены и становление украинской независимости.

При оформлении станции использовались высококачественные материалы — мрамор, латунь и металл, которые подчеркивают прочность конструкции.

Латунные буквы, отлитые в Новоград-Волынском, придают станции оригинальность и исторический шарм.

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Длина станции составляет 102,5 метра. Тематико-архитектурная композиция платформы отражает её уникальность. Немного увеличенная высота зала позволила авторам придать ей динамичность.

@ty_kyiv

Продолжаем нашу рубрику историй станций метро. Мы дошли до станции метро «Дворец спорта». #ТиКиев #киевскоеметро #дворецспорта #метро #киев

♬ оригинальный звук — ТиКиев

"Дворец спорта"— это единственная станция Киевского метрополитена, где на путевой стене в течение длительного времени сохранялись названия станции на русском языке.

Только в феврале 2015 года русскоязычные надписи были демонтированы в рамках декоммунизации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также Новини.LIVE писали о самом глубоком эскалаторе в столичной подземке. Его длина составляет 87 метров, а количество ступеней — 743. Он требует сложного обслуживания, подъемником управляет диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Киев метро транспорт история архитектура
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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