Стюардеса пояснила, чому влітку частіше запізнюються літаки

Пасажири в аеропорту чекають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Сезон літніх відпусток в самому розпалі і тисячі пасажирів вирушають на курорти. Саме з червня по серпень фіксується найбільше затримок авіарейсів. На розклад літаків впливає багато факторів.

Досвідчена стюардеса tanya_ivanikhina_ в TikTok розповіла, із чим це пов'язано, передає Новини.LIVE.

Затримки літаків в літній період

Річ у тім, що в літній період у рази більше рейсів. Чим більше навантаженість на аеропорт, тим буде більше затримок.

Зокрема, потрібен персонал, наземні служби, наземна техніка для того, щоб зустріти літак або відправити його на рейс. Крім того, всім не вистачати місця на парковці і через це доводиться чекати.

"Авіація це, знаєте, такий ланцюжок подій. Як тільки один рейс запізнився, по ланцюжку пішли затримки всіх рейсів. Найчастіша причина затримки вашого рейсу, це пізнє прибуття літака з попереднього рейсу", — пояснила стюардеса.

Зокрема, літаки десь можуть чекати чергу на виліт, тому що десь чекали пасажирів, десь не встигли завантажити багаж і буває так, що пасажири вже на борту, а багаж ще завантажується.

Стюардеса зізналась, що за останній тиждень її роботи п'ять із шести рейсів було затримано.

"В Валенсії ми чекали, поки завантажать багаж, в Неаполі ми чекали свою чергу на виліт, а коли вилітали з Кіпру, то нам сказали, що в Тель-Авіві немає для нас слоту, тобто цього віконечка, проміжка, в який ми можемо прилетіти", — розповіла вона.

Стюардеса додала, що щодня, щоб забезпечити один політ працюють сотні працівників літак — від диспетчерів до інших фахівців, які ведуть цей літак, коли кажуть, куди сідати та куди зарулювати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвийгідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, що мандрівникам цього літа варто прибувати в аеропорт раніше. Зокрема, систему в’їзду-виїзду (EES) в Європі може знову спровокувати багатогодинні затримки. Поки система не почне працювати безперебійно, краще прибути за дві-три години до вильоту.