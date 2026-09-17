Метро Києва: який вигляд мала станція метро "Університет" 65 років тому

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Станції метрополітену в Києві вражають своєю красивою та унікальною архітектурою. Деякі елементи підземки змінились за десятки років. Один з користувачів мережі показав, як виглядала одна зі станцій 65 років тому.

Відповідні кадри опублікували в одній з тематичних груп у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Як виглядала станція метро "Університет" 65 років тому

Один з користувачів мережі поділився фото, на якому зображена станція червоної гілки "Університет" у 1961 році, тобто через рік після її відкриття. На знімку можна помітити світильники та ескалатори старого зразка.

"Яке все стильне та вінтажне", — написав один із користувачів.

Станція метро "Університет" у 1961 році. Фото: Facebook

"Університет" — станція Київського метрополітену розташована на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Вокзальна" і "Театральна". Вона була відкрита 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва.

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Станцію назвали на честь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований поблизу. Її стіни прикрашені червоним мармуром — це відсилання до червоного корпусу університету, який стоїть просто поруч.

Стіни станції також прикрашені портретами видатних українських діячів: Тарас Шевченко, Іван Франко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода.

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