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Стильне та вінтажне: який вигляд мало метро Києва 65 років тому

Ua ru
17 вересня 2026 08:32
Метро Києва: який вигляд мала станція метро "Університет" 65 років тому
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Станції метрополітену в Києві вражають своєю красивою та унікальною архітектурою. Деякі елементи підземки змінились за десятки років. Один з користувачів мережі показав, як виглядала одна зі станцій 65 років тому.

Відповідні кадри опублікували в одній з тематичних груп у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Як виглядала станція метро "Університет" 65 років тому

Один з користувачів мережі поділився фото, на якому зображена станція червоної гілки "Університет" у 1961 році, тобто через рік після її відкриття. На знімку можна помітити світильники та ескалатори старого зразка.

"Яке все стильне та вінтажне", — написав один із користувачів.

Немає опису світлини.
Станція метро "Університет" у 1961 році. Фото: Facebook

"Університет" — станція Київського метрополітену розташована на Святошинсько-Броварській лінії  між станціями "Вокзальна" і "Театральна". Вона була відкрита 6 листопада 1960 року у складі першої черги будівництва.

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Станцію назвали на честь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований поблизу. Її стіни прикрашені червоним мармуром — це відсилання до червоного корпусу університету, який стоїть просто поруч. 

Стіни станції також прикрашені портретами видатних українських діячів: Тарас Шевченко, Іван Франко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

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Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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