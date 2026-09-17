Киевское метро: как выглядела станция метро «Университет» 65 лет назад

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Станции метро в Киеве поражают своей красивой и уникальной архитектурой. Некоторые элементы метро изменились за десятки лет. Один из пользователей сети показал, как выглядела одна из станций 65 лет назад.

Соответствующие кадры были опубликованы в одной из тематических групп в социальной сети Facebook, сообщает Новини.LIVE.

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Как выглядела станция метро "Университет" 65 лет назад

Один из пользователей сети поделился фотографией, на которой запечатлена станция красной линии "Университет" в 1961 году, то есть через год после её открытия. На снимке можно заметить светильники и эскалаторы старого образца.

"Как всё стильно и винтажно", — написал один из пользователей.

Станция метро "Университет" в 1961 году. Фото: Facebook

"Университет" — станция Киевского метрополитена, расположенная на Святошинско-Броварской линии между станциями "Вокзальная" и "Театральная". Она была открыта 6 ноября 1960 года в составе первой очереди строительства.

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Станцию назвали в честь Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, расположенного неподалеку. Ее стены украшены красным мрамором — это отсылка к красному корпусу университета, стоящему прямо рядом.

Стены станции также украшены портретами выдающихся украинских деятелей: Тараса Шевченко, Ивана Франко, Александра Богомольца и Григория Сковороды.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, предусмотрены ли в киевском метро штрафы для пассажиров, которые не уступают место людям с инвалидностью, ветеранам войны, пожилым людям и беременным. Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако ситуация меняется, если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в дополнительной заботе.

Также Новини.LIVE писали о секретах, которые скрывает харьковский метрополитен. Как рассказывают харьковские дигеры, под землей в самом сердце города спрятано оборонительное сооружение. Этот бункер площадью около 300–500 кв. м построен в советские времена по последнему слову техники и защищён 8-тонными бронированными дверями.

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