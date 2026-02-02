Лоукостер easyJet не поспішає з Wi-Fi від Starlink — у чому причина

Вид з ілюмінатора на літак EasyJet. Фото: Easyjet.com

Ідея мати стабільний інтернет у літаку звучить привабливо. Пасажири звикли бути онлайн завжди, і дедалі частіше не розуміють, чому в небі досі немає інтернету.

Лоукост-авіакомпанія easyJet підтвердила, що веде переговори зі Starlink компанії SpaceX щодо надання Wi-Fi під час польоту на всіх своїх літаках, пише Simple Flying.

Реклама

Читайте також:

Чому Starlink досі не в літаках лоукостів

У британського перевзника easyJet визнають, що технологія Starlink крута, а швидкість вражаюча. Але та ціна, яку хоче власник Starlink Ілон Маск, просто не вкладається в модель лоукоста.

Для авіакомпанії, яка заробляє на кожному євро й літає короткими маршрутами, це критично.

В кпмпанії наголосили, що супутниковий Wi-Fi це не лише антена зверху фюзеляжу. Це:

додаткова вага;

більше витрат пального;

складне бортове обладнання;

нові витрати, які доведеться перекласти на пасажирів.

Конфлікт Ryanair та Ілона Маска

Ця історія стала публічною після гучної словесної перепалки між Ілоном Маском і Майклом О’Лірі, керівником Ryanair.

Ірландський перевізник заяиви, що Starlink — занадто дорого та невигідно, а Ілон Маск у відповідь назвав О’Лірі,дурнем та пригрозив викупити Ryanair та звільнити його.

На цьому тлі easyJet виглядає стриманіше, без публічних сварок, але з тим самим висновком, що зараз Starlink це дуже дорого.

Wi-Fi хочуть усі, але безкоштовно

Для далекомагістральних і преміальних авіакомпаній супутниковий інтернет є логічним кроком. Там рейси довгі, а квитки і так дорогі, тому пасажир готовий доплаувати за Wi Fi.

У лоукостів зовсім інша логіка, тому що їх літаки роблять по кілька коротких рейсів на день, і маржа мінімальна. Будь-яке ноу-хау в їх логіці має або приносити гроші, або не заважати бізнесу. Starlink поки не вписується ні в перше, ні в друге.

Зараз у компанії easyJet кажуть, що попри відмову зараз, продовжують дивитися на різних постачальників та порівнюють пропозиції, щоб не прив’язуватися до одного варіанту. Але термінів запуску Wi-Fi на всьому флоті лоукостера поки немає.

Нагадаємо, що на тлі публічної перепалки через Starlink між мільярдером Ілоном Маском та керівником Ryanair Майклом О’Лірі, авіакомпанія анонсувала "Великий розпродаж місць для ідіотів". Таким кроком очільник лоукостера потролив засновника SpaceX.

Також ми повідомляли, що в Україні готуються запровадити обов’язкову перевірку супутникових терміналів Starlink. За рішенням уряду працюватимуть лише зареєстровані та підтверджені пристрої, тоді як усі неавторизовані термінали відключатимуть.