Главная Транспорт Starlink откладывается — еще один лоукост не хочет платить за Wi-Fi

Starlink откладывается — еще один лоукост не хочет платить за Wi-Fi

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 16:24
Лоукостер easyJet не спешит с Wi-Fi от Starlink — в чем причина
Вид из иллюминатора на самолет EasyJet. Фото: Easyjet.com

Идея иметь стабильный интернет в самолете звучит привлекательно. Пассажиры привыкли быть онлайн всегда, и не понимают, почему в небе до сих пор нет интернета.

Лоукост-авиакомпания easyJet подтвердила, что ведет переговоры со Starlink компании SpaceX о предоставлении Wi-Fi во время полета на всех своих самолетах, пишет Simple Flying.

Почему Starlink до сих пор не в самолетах лоукостов

В британском перевозчике easyJet признают, что технология Starlink крутая, а скорость впечатляющая. Но та цена, которую хочет владелец Starlink Илон Маск, просто не укладывается в модель лоукоста.

Для авиакомпании, которая зарабатывает на каждом евро и летает короткими маршрутами, это критично.

В кпмпании отметили, что спутниковый Wi-Fi это не только антенна сверху фюзеляжа. Это:

  • дополнительный вес;
  • больший расход топлива;
  • сложное бортовое оборудование;
  • новые расходы, которые придется переложить на пассажиров.

Конфликт Ryanair и Илона Маска

Эта история стала публичной после громкой словесной перепалки между Илоном Маском и Майклом О'Лири, руководителем Ryanair.

Ирландский перевозчик заявил, что Starlink — слишком дорого и невыгодно, а Илон Маск в ответ назвал О'Лири дураком и пригрозил выкупить Ryanair и уволить его.

На этом фоне easyJet выглядит сдержаннее, без публичных ссор, но с тем же выводом, что сейчас Starlink это очень дорого.

Wi-Fi хотят все, но бесплатно

Для дальнемагистральных и премиальных авиакомпаний спутниковый интернет является логичным шагом. Там рейсы длиннее, а билеты и так дорогие, поэтому пассажир готов доплачивать за Wi Fi.

У лоукостов совсем другая логика, потому что их самолеты делают по несколько коротких рейсов в день, и маржа минимальная. Любое ноу-хау в их логике должно либо приносить деньги, либо не мешать бизнесу. Starlink пока не вписывается ни в первое, ни во второе.

Сейчас в компании easyJet говорят, что несмотря на отказ сейчас, продолжают смотреть на разных поставщиков и сравнивают предложения, чтобы не привязываться к одному варианту. Но сроков запуска Wi-Fi на всем флоте лоукостера пока нет.

Напомним, что на фоне публичной перепалки из-за Starlink между миллиардером Илоном Маском и руководителем Ryanair Майклом О'Лири, авиакомпания анонсировала "Большую распродажу мест для идиотов". Таким шагом глава лоукостера потроллил основателя SpaceX.

Также мы сообщали, что в Украине готовятся ввести обязательную проверку спутниковых терминалов Starlink. По решению правительства будут работать только зарегистрированные и подтвержденные устройства, а все неавторизованные терминалы будут отключать.

авиарейсы самолет Starlink WiFi Ryanair
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
