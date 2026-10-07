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Головна Транспорт Станція метро в Києві, яка була збудована у рекордні терміни

Станція метро в Києві, яка була збудована у рекордні терміни

Ua ru
7 жовтня 2026 08:32
Метро в Києві: чим унікальна станція "Іподром"
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен перевозить тисячі пасажирів у справах. Проте багато містян навіть не замислюються про те, як будувалася підземка. Зокрема, одна зі станції зводилася у рекордні терміни.

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

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Чим унікальна станція "Іподром"

Станція метро "Іподром" – це одна з найшвидше збудованих станцій на синій лінії метро.

Її було відкрито 25 жовтня 2012 року. "Іподром" є однією з найшвидше збудованих станцій на синій лінії. Метробудівці звели її за вісім місяців.

Роботи давалися непросто — інженери боролися з ґрунтовими водами, адже глибина станції складає до 20 метрів під землею.

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Назву станція отримала через сусідство з Київським іподромом — місцем кінних перегонів і прогулянок. В перші місяці після відкриття станція була кінцевою, бо "Теремки" ще не встигли добудувати. Поміж "Виставковим центром" і "Іподромом" поїзди ходили коротким маршрутом.

Станція має два вестибулі, які пов'язані з платформою сходами, і балкон над першою колією, який сполучається з платформою двома ліфтами.

Для оздоблення "Іподрому" застосовувалися різні оздоблювальні матеріали – граніт, мармур, керамічна плитка тощо.

Мало хто знає, але після відкриття містяни пропонували перейменувати станцію, адже мовляв, така назва не пасувала метро. Проте Київрада скасувала петиція, і "Іподром" лишився як символ місцевої історії.

Раніше Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Також Новини.LIVE писали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки. 

Київ метро громадський транспорт станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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