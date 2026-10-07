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Главная Транспорт Станция метро в Киеве, построенная в рекордно короткие сроки

Станция метро в Киеве, построенная в рекордно короткие сроки

Ua ru
7 октября 2026 08:32
Метро в Киеве: чем уникальна станция «Ипподром»
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров, спешащих по своим делам. Однако многие горожане даже не задумываются о том, как строилась подземка. В частности, одна из станций была построена в рекордные сроки.

Об этом сообщает "ТиКиїв", передает Новини.LIVE.

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Чем уникальна станция "Ипподром"

Станция метро "Ипподром" — это одна из самых быстро построенных станций на синей линии метро.

Она была открыта 25 октября 2012 года. "Ипподром" — одна из самых быстро построенных станций на синей линии. Строители метро возвели ее за восемь месяцев.

Работы давались нелегко — инженеры боролись с грунтовыми водами, ведь глубина станции составляет до 20 метров под землей.

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Название станция получила из-за соседства с Киевским ипподромом — местом конных скачек и прогулок. В первые месяцы после открытия станция была конечной, так как "Теремки" ещё не успели достроить. Между "Выставочным центром" и "Ипподромом" поезда курсировали по короткому маршруту.

Станция имеет два вестибюля, соединенных с платформой лестницами, и балкон над первым путем, который соединяется с платформой двумя лифтами.

Для отделки "Ипподрома" использовались различные отделочные материалы — гранит, мрамор, керамическая плитка и т. д.

Мало кто знает, но после открытия горожане предлагали переименовать станцию, мотивируя это тем, что такое название не подходит метро. Однако Киевсовет отклонил петицию, и "Ипподром" остался символом местной истории.

Ранее Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Также Новини.LIVE писали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Киев метро общественный транспорт станции метро
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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