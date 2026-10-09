Автобус Київ — Варшава: скільки доведеться віддати за квиток у жовтні

Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

Під час планування поїздки за межі країни важливо правильно обрати транспорт. Зокрема, дістатися до багатьох міст Європи можна не лише потягом, а й автобусом. Вартість проїзду залежать від перевізників та умов у салоні транспорту для пасажирів.

Новини.LIVE розкажуть, скільки коштує квиток на автобус Київ – Варшава у жовтні 2026 року.

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Скільки доведеться віддати за поїздку до Варшави

Вартість проїзду в автобусі з України до Польщі залежить від багатьох факторів — місця виїзду та пункт призначення, а також стану транспортного засобу та умов у салоні.

Різниця у вартості квитків складає близько 1 000 гривень. В жовтні 2026 року пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі 3 541 гривень, мінімально — 2 464 гривні.

Ціни на автобус з Києва до Польщі. Фото: скриншот

Тривалість поїздки між столицями триває в середньому залежить від черг на кордоні та ситуації на дорозі та складає від 13 до 34 годин.

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Автобуси багатьох перевізників обладнані всіма комфортними умовами для поїздки — Wi-Fi, кондиціонером, екранами для перегляду кіно, клімат-контролем та навіть туалетами.

На всіх маршрутах передбачені зупинки у багатьох містах України:

Житомиру;

Рівного;

Ковель;

Луцька.

Пасажири також можуть дістатися до міст Польщі — Любліна та Холма.

Зокрема, із західних регіонів українцям буде вигідніше дістатися до Варшави.

Крім того, пасажири можуть обрати рейс, який буде прямувати одразу до аеропорту. Таким чином можна суттєво зекономити на додатковому трансфері.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як вигідно дістатись автобусом до Варшави. Пасажири, що найближчим часом планують подорожі до сусідньої Польщі, мають можливість скористатись суттєвою знижкою в додатку Uklon на нову послугу Uklon Travel Bus. Зекономити можна як на подорожах по Україні, так і на міжнародному рейсі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні запустили онлайн-кабінет, де кожен приватний перевізник може онлайн відкрити новий автобусний маршрут. Перевізник також зможе самостійно відслідковувати реальний попит на сполучення між містами чи громадами. Якщо протягом визначеного терміну Нацполіція не надала погодження або відмову, маршрут буде вважатися автоматично погодженим.