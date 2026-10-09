Автобус Киев — Варшава: сколько придется заплатить за билет в октябре

Автобус FlixBus. Фото: FlixBus/Facebook

При планировании поездки за пределы страны важно правильно выбрать транспорт. В частности, добраться до многих городов Европы можно не только на поезде, но и на автобусе. Стоимость проезда зависит от перевозчиков и условий в салоне транспортного средства для пассажиров.

Новини.LIVE расскажут, сколько стоит билет на автобус Киев – Варшава в октябре 2026 года.

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Сколько придется заплатить за поездку в Варшаву

Стоимость проезда в автобусе из Украины в Польшу зависит от многих факторов — места отправления и пункта назначения, а также состояния транспортного средства и условий в салоне.

Разница в стоимости билетов составляет около 1 000 гривен. В октябре 2026 года пассажирам придется заплатить за место в автобусе максимум 3 541 гривну, минимум — 2 464 гривны.

Цены на автобус из Киева в Польшу. Фото: скриншот

Продолжительность поездки между столицами в среднем зависит от очередей на границе и ситуации на дороге и составляет от 13 до 34 часов.

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Автобусы многих перевозчиков оснащены всеми удобствами для поездки — Wi-Fi, кондиционером, экранами для просмотра фильмов, климат-контролем и даже туалетами.

На всех маршрутах предусмотрены остановки во многих городах Украины:

Житомире;

Ровно;

Ковеле;

Луцке.

Пассажиры также могут добраться до городов Польши — Люблина и Холма.

В частности, из западных регионов украинцам будет выгоднее добраться до Варшавы.

Кроме того, пассажиры могут выбрать рейс, который будет следовать прямо в аэропорт. Таким образом можно существенно сэкономить на дополнительном трансфере.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выгодно добраться на автобусе до Варшавы. Пассажиры, планирующие в ближайшее время поездки в соседнюю Польшу, могут воспользоваться существенной скидкой в приложении Uklon на новую услугу Uklon Travel Bus. Сэкономить можно как на поездках по Украине, так и на международных рейсах.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине запустили онлайн-кабинет, где каждый частный перевозчик может онлайн открыть новый автобусный маршрут. Перевозчик также сможет самостоятельно отслеживать реальный спрос на сообщения между городами или населёнными пунктами. Если в течение установленного срока Нацполиция не предоставила согласование или отказ, маршрут будет считаться автоматически согласованным.