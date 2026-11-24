Метро в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Одним із великих міст в Україні де є метрополітен є Дніпро. Тисячі гостей та мешканців міста щодня добираються підземкою у справах. У її стінах також можна заховатися від російських ударів.

Новини.LIVE розкажуть про роботу метро в Дніпрі у листопаді 2026 року.

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Схема метрополітену в Дніпрі

Метрополітен у Дніпрі є найкомпактнішим в Україні. Підземка має одну червону лінію — Червоно-Заводську та з'єднує промислові та житлові райони із залізничним вокзалом міста.

В Дніпрі нараховується 6 станцій:

Покровська (колишня "Комунарівська") — розташована на заході міста, виходи до вул. Великої Діївської, вул. Юрія Кондратюка та житлових масивів Покровський і Червоний Камінь;

Проспект Свободи — розташована поблизу площі Новокодацької та проспекту Свободи (вул. Велика Діївська, ДЕВЗ);

Заводська — має вихід до заводу "Дніпроважмаш";

Металургів — розташована на проспекті Сергія Нігояна (поблизу заводу "Євраз ДМЗ");

Метробудівників — розташована на проспекті Сергія Нігояна, біля Українського Дому та проспекту Івана Мазепи;

Вокзальна — кінцева східна станція, розташована безпосередньо біля залізничного вокзалу "Дніпро-Головний".

Карта метро Дніпра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Графік метро в Дніпрі

Під час війни метрополітен в Дніпрі не працює під час комендантської години, яка триває з 00:00 до 5:00.

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За даними Дніпровської міської ради 23 листопада через відключення аварійного живлення було призупинено рух поїздів метрополітену. Нині станції працюють лише як укриття.

Скільки коштують поїздки в метро Дніпра

Вартість разового проїзду в Дніпровському метрополітені у листопаді 2026 року складає 10 гривень.

Оплата здійснюється за допомогою жетона, який можна придбати в касах метрополітену, які знаходяться у вестибюлі станцій.

На всіх станціях є можливість сплатити проїзд за допомогою безконтактної банківської карти, смартфону чи годинника з PayPass.

Раніше Новини.LIVE розповідали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористатись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Також ми писали чому червона гілка метро в Києві не працює під час жовтого рівня загрози. У КМДА пояснювали, що на відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою.