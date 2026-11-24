Метро в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Одним из крупных городов Украины, где есть метрополитен, является Днепр. Тысячи гостей и жителей города ежедневно добираются на метро по делам. В его помещениях также можно укрыться от российских ударов.

Новини.LIVE расскажут о работе метро в Днепре в ноябре 2026 года.

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Схема метрополитена в Днепре

Метрополитен в Днепре является самым компактным в Украине. У метро есть одна красная линия — Красно-Заводская, которая соединяет промышленные и жилые районы с железнодорожным вокзалом города.

В Днепре насчитывается 6 станций:

Покровская (бывшая "Коммунаровская") — расположена на западе города, выходы на ул. Большую Диевскую, ул. Юрия Кондратюка и жилые массивы Покровский и Красный Камень;

Проспект Свободы — расположена вблизи площади Новокодацкой и проспекта Свободы (ул. Большая Диевская, ДЭВЗ);

Заводская — имеет выход к заводу "Днепроважмаш";

Металлургов — расположена на проспекте Сергея Нигояна (вблизи завода "Евраз ДМЗ");

Метростроителей — расположена на проспекте Сергея Нигояна, возле Украинского Дома и проспекта Ивана Мазепы;

Вокзальная — конечная восточная станция, расположенная непосредственно возле железнодорожного вокзала "Днепр-Главный".

Карта метро Днепра. Фото: metro.dp.ua/maps/

Расписание метро в Днепре

Во время войны метрополитен в Днепре не работает в период комендантского часа, который длится с 00:00 до 5:00.

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По данным Днепровского городского совета, 23 ноября из-за отключения аварийного питания было приостановлено движение поездов метрополитена. Сейчас станции работают только как укрытия.

Сколько стоят поездки в метро Днепра

Стоимость разового проезда в Днепровском метрополитене в ноябре 2026 года составляет 10 гривен.

Оплата осуществляется с помощью жетона, который можно приобрести в кассах метрополитена, расположенных в вестибюлях станций.

На всех станциях есть возможность оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты, смартфона или часов с PayPass.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

Также мы писали, почему красная линия метро в Киеве не работает во время желтого уровня угрозы. В КГГА поясняли, что на открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением.