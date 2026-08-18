Штрафу не уникнути: Польща змінює правила для українських водіїв

Прикордонний контроль в Польщі. Фото: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej/ Facebook

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українцям, які подорожують Польщею, стане важче уникнути відповідальності за порушення правил. Зокрема, із запровадженням нової системи порушникам надходитимуть штрафи вже після повернення додому. Крім того, передбачене фінансове покарання для тих, хто відмовиться від відповідальності.

Про це пише видання interia.pl, передає Новини.LIVE.

Польща почне жорстко штрафувати українських водіїв

У травні минулого року між Україною та Польщею було укладено угоду про співпрацю у боротьбі із правопорушеннями. Вона набула чинності 9 червня 2026 року.

За новими нормами, Дорожня інспекція (ITD) та поліція мають право мають право отримувати від українських органів персональну інформацію про власників авто. Завдяки цьому штрафи надходитимуть порушникам за місцем проживання в Україні.

Крім того, Міністерство інфраструктури Польщі вимагає, щоб власник авто вказував усі дані про тих, хто саме порушив правила у Польщі.

Тим, хто ухилятиметься від відповідальності додатково до штрафу нарахують адміністративний збір:

перевищення швидкості до 30 км/год: від 1500 злотих (близько 18 000 грн);

перевищення швидкості понад 71 км/год: 7500 злотих (понад 90 000 грн);

проїзд на червоне світло: 3000 злотих (близько 36 000 грн);

порушення правил на залізничному переїзді: 6000 злотих (понад 72 000 грн).

За новими правилами, дані про порушення будуть вносити в єдиний реєстр іноземних автомобілів-порушників. Ця база буде доступна для Прикордонної служби, Поліції та Дорожньої інспекції Польщі.

Тобто усі порушення "випливуть" при перетині авто кордону чи під час звичайної зупинки поліцейськими. Порушнику доведеться виплатити всі штрафи разом зі зборами, інакше транспортний засіб мають право затримати.

Тому навіть якщо ви порушили швидкісний режим чи проїхали на червоне світло світлофора, краще одразу оплатити штраф, інакше згодом не вдасться уникнути відповідальності і згодом зіштовхнутися з неприємностями та додатковими витратами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва).

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".