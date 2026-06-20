Штраф 55 євро за квиток: як не переплачувати Ryanair  в аеропорту

Пасажири подорожують літаком Ryanair. Фото: Freepik, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Зміна правил компанії Ryanair може призвести до того, що деяким відпочивальникам доведеться сплатити в аеропорту додатковий збір у розмірі 55 євро. Бюджетна авіакомпанія вже стягує додаткові збори за багаж та бронювання місця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Додаткові збори Ryanair

Нині пасажирам Ryanair, які подорожують за стандартними тарифами, дозволяється брати з собою сумку чи рюкзак розмірами до 40 x 30 x 20 см.

Якщо розміри ручної поклажі більші, її доведеться здати в багажний відсік літака за додаткову плату.

Хоча багато мандрівників знайомі з цією політикою, існує ще одна вимога Ryanair, яка може обійтися вам у чималу суму. Усі, хто летить рейсами Ryanair, повинні зареєструватися онлайн.

Після реєстрації пасажири можуть зберегти свій посадковий талон на мобільному телефоні або планшеті. У листопаді 2025 року компанія Ryanair повністю перейшла на електронні квитки.

Онлайн-реєстрація відкривається за 60 днів до вильоту для тих, хто придбав конкретні місця, або за 24 години до вильоту для пасажирів, які згодні на рандомний розподіл місць.

Незалежно від переваг щодо вибору місця, онлайн-реєстрація закривається за дві години до запланованого часу вильоту. Після завершення онлайн-реєстрації видаються посадкові талони, і пасажири зобов’язані зберегти їхню електронну копію. Якщо пасажир не встигне зареєструватися за дві години до вильоту — в аеропорту доведеться сплатити 55 євро штрафу.

Щоб уникнути цієї плати, переконайтеся, що у вас є дійсний посадковий талон, перш ніж вирушати до аеропорту.

Пасажирам, які подорожують без смартфона чи планшета, компанія Ryanair надасть безкоштовний посадковий талон за умови, що онлайн-реєстрація була завершена до прибуття в аеропорт.

Компанія Ryanair також надсилає пасажирам нагадування про необхідність пройти онлайн-реєстрацію незадовго до запланованого вильоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструватися на рейс Ryanair без доплат. Завдяки невеликій хитрості можна заощадити від 5 євро до 30 євро. Проте така гра в "рулетку з місцями" може обійтися дорого.