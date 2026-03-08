Відео
Україна
Головна Транспорт Ще до жетонів — як та скільки раніше сплачували за проїзд у метро Києва

Ще до жетонів — як та скільки раніше сплачували за проїзд у метро Києва

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 07:32
Проїзд в метро Києва — як оплачували квитки українці до появи жетонів
Як оплачували проїзд в столичному метро до появи жетонів. Фото: УНІАН, скриншот/OLX. Колаж: Новини.LIVE

Кожен хто катався в столичному метрополітені — оплачував проїзд. У 2020 році в історію відійшли жетони і нині важко уявити, що киянам та жителям столиці було не просто звикнути до нового способу оплати квитків.

Про те, як здійснювалася оплата проїзду в метро в Києві від початку його створення пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Як українці сплачували проїзд у метро Києва до появи жетонів

Після відкриття столичного метрополітену у листопаді 1960 року, вхід без турнікетів — за паперовими квитками. Їх купували в касах. Ціна квитка складала 50 копійок.

Біля місць продажу стояли контролери, які компостували квитки пасажирів. Така система була вкрай недосконалою і люди вимушені були довго стояти в чергах.  Перші турнікети з'явились на станції метро "Університет" у 1960 році.

У 1963 році на станції "Хрещатик" можна було зайти в метро закинувши в монетоприймач 5 копійок. Купувати квитки пасажири стали рідше, що суттєво зменшило черги.

Ще до жетонів — як та скільки раніше сплачували за проїзд у метро Києва - фото 1
Перші турнікети в метро Києва. Фото: bigkyiv.com.ua

Ціна за проїзд зросла аж у 1991 році — аж до 15 копійок. В турнікетах замінили монетоприймачі, десь можна було одразу закинути 15 копійок, десь цю суму треба було оплачувати частинами на 5 копійок.

Через девальвацію гривні проїзд продовжив зростати, метрополітен не міг собі дозволити так часто змінювати монетоприймачі. Після того, як квитки зросли до 50 копійок — тимчасово повернувся талонний спосіб оплати. У 1990-х вже також з'явились перші проїзні.

Керівництво розуміло, що вартість проїзду продовжить змінюватись і щоразу міняти монетоприймачі не варіант, а талони створювали шалені черги — так у 1992 році з'явились перші жетони. Вони були металевими та виготовлялися на заводі порошкової металургії у Броварах.

Коли проїзд на метро вчергове зростав — керівництво просто підіймало ціни на жетони.

Раніше ми розповідали, що на станції метро "Золоті ворота" у Києві з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". На ній кожен охочий синьо-жовтими наліпками може залишити позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.

Також ми писали про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи. У літній час вони принесуть найбільшу прохолоду.

Київ метро історія проїзд оплата
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
