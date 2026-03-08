Проезд в метро Киева — как оплачивали билеты до появления жетонов

Как оплачивали проезд в столичном метро до появления жетонов. Фото: УНИАН, скриншот/OLX. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый кто катался в столичном метрополитене — оплачивал проезд. В 2020 году в историю отошли жетоны и сейчас трудно представить, что киевлянам и жителям столицы было не легко привыкнуть к новому способу оплаты билетов.

О том, как осуществлялась оплата проезда в метро в Киеве с начала его создания пишет Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как украинцы оплачивали проезд в метро Киева до появления жетонов

После открытия столичного метрополитена в ноябре 1960 года, вход без турникетов — по бумажным билетам. Их покупали в кассах. Цена билета составляла 50 копеек.

Возле мест продажи стояли контролеры, которые компостировали билеты пассажиров. Такая система была крайне несовершенной и люди вынуждены были долго стоять в очередях. Первые турникеты появились на станции метро "Университет" в 1960 году.

В 1963 году на станции "Крещатик" можно было зайти в метро забросив в монетоприемник 5 копеек. Покупать билеты пассажиры стали реже, что существенно уменьшило очереди.

Первые турникеты в метро Киева. Фото: bigkyiv.com.ua

Цена за проезд выросла аж в 1991 году — до 15 копеек. В турникетах заменили монетоприемники, где-то можно было сразу забросить 15 копеек, где-то эту сумму надо было оплачивать частями на 5 копеек.

Из-за девальвации гривны проезд продолжил расти, метрополитен не мог себе позволить так часто менять монетоприемники. После того, как билеты выросли до 50 копеек — временно вернулся талонный способ оплаты. В 1990-х уже также появились первые проездные.

Руководство понимало, что стоимость проезда продолжит меняться и каждый раз менять монетоприемники не вариант, а талоны создавали огромные очереди — так в 1992 году появились первые жетоны. Они были металлическими и изготавливались на заводе порошковой металлургии в Броварах.

Когда проезд на метро в очередной раз — руководство просто поднимало цены на жетоны.

Ранее мы рассказывали, что на станции метро "Золотые ворота" в Киеве появилась интерактивная инсталляция "Карта Мечты: Украина". На ней каждый желающий сине-желтыми наклейками может оставить отметку о родном городе или селе и поделиться личной историей, связанной с этим местом.

Также мы писали о худших местах в вагонах метро, куда не стоит садиться. В поездах столичного метрополитена есть места, которые меньше всего продуваются во время движения - выбрав их, вы не будете рисковать заболеть, добираясь до работы. В летнее время они принесут наибольшую прохладу.