Небезпека в літаку: що таке код "сквок" і як він працює

Пасажири в літаку. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Літак авіакомпанії Ryanair, що прямував до Дубліна, був змушений повернутися до Порту через кілька хвилин після зльоту. Одна з пасажирок заявила, що за нею стежать троє людей. Після того як бортпровідниця повідомила пілотам про цю тривожну заяву, вони надіслали диспетчерам повітряного руху код "сквок", який використовується для зашифрування інформації.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Таємна комунікація в літаках

Багатьом пасажирам цікаво, чи існує якась таємна комунікація між службою управління повітряним рухом та пілотами.

Досвідчений пілот розповів, що кожному рейсу присвоюється код для його транспондера, але якщо літак потрапляє в біду, його можна змінити на спеціальний код.

Зокрема, є секретний код, який використовується у разі захоплення літака. Шифрування використовують для того, щоб про викрадачі його не розпізнали.

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Код "сквок" — це чотиризначне число, яке пілоти вводять у транспондер, щоб служба управління повітряним рухом могла ідентифікувати та відстежувати літак на радарі. Зокрема, код "7500" сигналізує про те, що літак захоплено.

Але що саме відбувається, коли пілот передає код 7500? Після цього диспетчери перевіряють, чи код не був набраний помилково, не називаючи цифр "7500" по радіо. Вони просять пілота підтвердити код, а потім оцінюють його відповідь.

Зазвичай це тривалий процес, під час якого диспетчерська служба переконується, що пілот просто помилився, перш ніж відправити винищувачі на бойову готовність.

Нещодавно літак Boeing 737-8 MAX авіакомпанії Ryanair з реєстраційним номером EI-IJK вилетів із Порту до Дубліна. Після проходження рівня FL120 капітан ввів у транспондер код 7500, що сигналізував про спробу захоплення літака або вторгнення в кабіну пілотів.

За допомогою служби управління повітряним рухом літак B737 без проблем приземлився в Порту, де на борт зайшла поліція PSP.

Наразі не відомо, чи йшлося про спробу захоплення літака, чи пасажир порушив порядок і спричинив інцидент. У будь-якому разі, пасажир має серйозні проблеми, з якими доведеться розбиратися.

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