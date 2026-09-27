Опасность в самолете: что такое код «сквок» и как он работает

Пассажиры в самолете. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший в Дублин, был вынужден вернуться в Порт через несколько минут после взлета. Одна из пассажирок заявила, что за ней следят трое людей. После того как бортпроводница сообщила пилотам об этом тревожном заявлении, они отправили диспетчерам воздушного движения код "сквок", который используется для шифрования информации.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Секретная связь в самолетах

Многим пассажирам интересно, существует ли какая-то секретная связь между службой управления воздушным движением и пилотами.

Опытный пилот рассказал, что каждому рейсу присваивается код для его транспондера, но если самолет попадает в беду, его можно заменить на специальный код.

В частности, существует секретный код, который используется в случае захвата самолета. Шифрование применяется для того, чтобы похитители не смогли его распознать.

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Код "сквок" — это четырёхзначное число, которое пилоты вводят в транспондер, чтобы служба управления воздушным движением могла идентифицировать и отслеживать самолёт на радаре. В частности, код "7500" сигнализирует о том, что самолёт захвачен.

Но что именно происходит, когда пилот передает код 7500? После этого диспетчеры проверяют, не был ли код набран по ошибке, не называя цифр "7500" по радио. Они просят пилота подтвердить код, а затем оценивают его ответ.

Обычно это длительный процесс, в ходе которого диспетчерская служба убеждается, что пилот просто ошибся, прежде чем привести истребители в боевую готовность.

Недавно самолёт Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ryanair с регистрационным номером EI-IJK вылетел из Порту в Дублин. После прохождения уровня FL120 капитан ввёл в транспондер код 7500, сигнализирующий о попытке захвата самолёта или вторжения в кабину пилотов.

С помощью службы управления воздушным движением самолет B737 без проблем приземлился в Порту, где на борт поднялась полиция PSP.

Пока неизвестно, была ли это попытка захвата самолета или пассажир нарушил порядок и спровоцировал инцидент. В любом случае, у пассажира серьезные проблемы, с которыми придется разбираться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давнишние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.