Метро в КНДР. Фото: youngpioneertours.com

Пхеньянський метрополітен, розташований у столиці КНДР, вважається одним із найглибших та найбільш закритих об'єктів інфраструктури у світі. Протягом тривалого часу доступ для пасажирів був обмежений лише кількома станціями, а актуальні схеми підземних маршрутів досі перебувають під грифом суворої секретності.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Найсекретніше метро у світі

Метрополітен Пхеньяна складається з 17 станцій, об’єднаних двома лініями загальною протяжністю 22 кілометри: лінією Чолліма (північ — південь) та лінією Хьоксін (схід — захід).

Підземку в столиці КНДР відкрили 9 вересня 1973 року, що зробило його першою системою метрополітену на Корейському півострові. Інженерні рішення забезпечили станціям статус одних із найглибших у світі: вони розташовані на глибині від 100 до 120 метрів.

Метрополітен був спроєктований не лише як окремий вид транспорту, а як стратегічний об’єкт цивільної оборони. Його конструкція дозволяє використовувати станції та тунелі як надійні укриття в умовах авіаційних або ядерних ударів. Поблизу станції "Чонсин" функціонує профільний музей, присвячений історії та етапам будівництва цього інфраструктурного об'єкта.

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Вартість проїзду становить 400 північнокорейських вон (еквівалент приблизно 0,56 долара США). Пропускна система базується на використанні жетонів та паперових квитків із магнітною стрічкою.

Станом на сьогодні для експлуатації відкрито 17 станцій, тоді як до 2014 року пасажирам були доступні лише дві з них. Попри зняття обмежень, певні об'єкти, зокрема депо, службові приміщення та окремі переходи, залишаються режимними зонами, закритими для сторонніх осіб.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як у Лондоні використовують метро для опалення будинків. Тепле повітря з метро трубами направляють до квартир і підприємств у районі Іслінгтон. Тепло, яке зазвичай просто зникає під землею, допомагає людям зігріватися в холодну пору.

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