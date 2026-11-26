Метро в КНДР. Фото: youngpioneertours.com

Пхеньянский метрополитен, расположенный в столице КНДР, считается одним из самых глубоких и самых закрытых объектов инфраструктуры в мире. В течение длительного времени доступ для пассажиров был ограничен лишь несколькими станциями, а актуальные схемы подземных маршрутов до сих пор находятся под грифом строгой секретности.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

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Самое секретное метро в мире

Метрополитен Пхеньяна состоит из 17 станций, объединенных двумя линиями общей протяженностью 22 километра: линией Чоллима (север — юг) и линией Хёксин (восток — запад).

Метро в столице КНДР открыли 9 сентября 1973 года, что сделало его первой системой метрополитена на Корейском полуострове. Инженерные решения обеспечили станциям статус одних из самых глубоких в мире: они расположены на глубине от 100 до 120 метров.

Метрополитен был спроектирован не только как отдельный вид транспорта, но и как стратегический объект гражданской обороны. Его конструкция позволяет использовать станции и туннели в качестве надёжных укрытий в условиях авиационных или ядерных ударов. Рядом со станцией "Чонсин" работает профильный музей, посвящённый истории и этапам строительства этого инфраструктурного объекта.

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Стоимость проезда составляет 400 северокорейских вон (эквивалент примерно 0,56 доллара США). Система пропуска основана на использовании жетонов и бумажных билетов с магнитной полосой.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся 17 станций, тогда как до 2014 года пассажирам были доступны лишь две из них. Несмотря на снятие ограничений, некоторые объекты, в частности депо, служебные помещения и отдельные переходы, остаются режимными зонами, закрытыми для посторонних.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как в Лондоне используют метро для отопления домов. Теплый воздух из метро по трубам направляют в квартиры и на предприятия в районе Ислингтон. Тепло, которое обычно просто теряется под землей, помогает людям согреваться в холодное время года.

Также мы писали, что в Киеве завершили строительство одного из туннелей будущего участка метро на Виноградарь под проспектом Европейского Союза. По состоянию на 24 ноября строители выполнили около 80% запланированных работ, продолжается перенос инженерных сетей и восстановление дорожного покрытия. В компании Autostrada заявили, что планируют к Рождеству возобновить движение транспорта по проспекту Европейского Союза.