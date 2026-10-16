Ryanair збільшив час реєстрації: скільки вона триватиме та які правила для пасажирів

Літак Ryanair. Фото: corporate.ryanair.com

Компанія Ryanair змінює правила для частини пасажирів з листопада 2026 року. Авіаперевізник додав час, виділений на реєстрацію на рейси.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Ryanair збільшує час на чекін

Наступного місяця бюджетна авіакомпанія подовжить час, відведений пасажирам на проходження контролю безпеки та паспортного контролю в аеропорту.

За чинними правилами стійки реєстрації та здачі багажу Ryanair закриваються за 40 хвилин до запланованого вильоту. З 10 листопада відведений час буде збільшено до 60 хвилин, що дасть пасажирам додаткові 20 хвилин для того, щоб встигнути на рейс.

Відповідний крок був прийнятий для зменшення кількості пасажирів, які пропускають свої рейси.

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У компанії Ryanair зазначили, що нововведення не вплине на більшість пасажирів, оскільки близько 80 % з них проходять онлайн-реєстрацію ще до прибуття в аеропорт і після прибуття відразу прямують до виходу на посадку.

Лише близько 20 % клієнтів Ryanair здають багаж в аеропорту, тоді як більшість мандрує лише із ручною поклажею.

Зміна правил лоукостера пов’язана із запровадженням 10 квітня Європейської системи в’їзду-виїзду (EES). Ця система вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, реєстрації біометричних даних у 29 європейських країн Шенгенської зони.

Компанія також збільшила кількість кіосків самообслуговування, які повністю інтегровані з додатком Ryanair. Завдяки ним пасажири можуть зареєструвати багаж і роздруковувати багажні бирки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair розширив графік польотів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії. Лоукостер додав одразу 6 нових маршрутів з аеропорту Ліверпуля. Вже цієї зими компанія здійснюватиме додаткові рейси до популярних міст Європи.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.