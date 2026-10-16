Ryanair продлил время регистрации: сколько она продлится и какие правила действуют для пассажиров

Ryanair меняет правила с 10 ноября: что нужно знать пассажирам
Компания Ryanair изменяет правила для части пассажиров с ноября 2026 года. Авиаперевозчик увеличил время, отведенное на регистрацию на рейсы.
Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.
Ryanair увеличивает время на регистрацию
В следующем месяце бюджетная авиакомпания продлит время, отведенное пассажирам на прохождение контроля безопасности и паспортного контроля в аэропорту.
Согласно действующим правилам, стойки регистрации и сдачи багажа Ryanair закрываются за 40 минут до запланированного вылета. С 10 ноября отведенное время будет увеличено до 60 минут, что даст пассажирам дополнительные 20 минут, чтобы успеть на рейс.
Соответствующая мера была принята для сокращения количества пассажиров, пропускающих свои рейсы.
В компании Ryanair отметили, что нововведение не затронет большинство пассажиров, поскольку около 80 % из них проходят онлайн-регистрацию ещё до прибытия в аэропорт и по прибытии сразу направляются к выходу на посадку.
Лишь около 20 % клиентов Ryanair сдают багаж в аэропорту, тогда как большинство путешествует только с ручной кладью.
Изменение правил лоукостера связано с введением 10 апреля Европейской системы въезда-выезда (EES). Эта система требует от граждан стран, не входящих в ЕС, регистрации биометрических данных при въезде в 29 европейских стран Шенгенской зоны.
Компания также увеличила количество киосков самообслуживания, которые полностью интегрированы с приложением Ryanair. Благодаря им пассажиры могут зарегистрировать багаж и распечатать багажные бирки.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.
Также Новини.LIVE писали, что Ryanair заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него все равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это связано с новыми премиями для сотрудников.