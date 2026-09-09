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Головна Транспорт Ryanair запустив новий осінній розпродаж: доступні напрямки

Ryanair запустив новий осінній розпродаж: доступні напрямки

Ua ru
9 вересня 2026 16:32
Розпродаж Ryanair 9 вересня: доступні напрямки та ціни на квитки
Літак Ryanair. Фото: corporate.ryanair.com

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новими знижками. Компанія анонсувала акцію на рейси на вересень та жовтень. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Грецію, Італію, Данію та інші країни "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

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Акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 11 вересня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 11 вересня по 31 жовтня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік: 

  • Бухарест (OTP) – Корфу (Греція) — від 15 євро;
  • Будапешт (BUD) – Бургас (Болгарія) — від 14 євро;
  • Будапешт (BUD) – Венеція (Італія) — від 14 євро;
  • Прага (PRG) – Копенгаген (Данія) — від 15 євро;
  • Варшава (WMI) – Брюссель (Бельгія) — від 15 євро;
  • Варшава (WAW) – Піза (Італія) — від 15 євро;
  • Ряшів (RZE) – Мілан (Італія) — від 15 євро.

У акційну вартість квитків входить плата за місце та ручна поклажа. Мандрівник має право без доплат взяти із собою в літак одну невелику особисту сумку (40 x 30 x 20 см).  

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За перевищення цих параметрів пасажиру доведеться переплачувати в аеропорту. Варто врахувати, що суми штрафів зазвичай перевищують в кілька разів ціну на квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як виправити помилку в квитку Ryanair. Пасажиру необхідно авторизуватися на сайті Ryanair. Одна спроба виправлення помилок безкоштовна. Проте вносити зміни в квиток треба не пізніше, ніж за 4 години до відправлення рейсу. 

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.

авіарейси літак Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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