Распродажа Ryanair 9 сентября: доступные направления и цены на билеты

Самолёт Ryanair. Фото: corporate.ryanair.com

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новыми скидками. Компания объявила об акции на рейсы в сентябре и октябре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Грецию, Италию, Данию и другие страны "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 11 сентября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 11 сентября по 31 октября 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Бухарест (OTP) – Корфу (Греция) — от 15 евро;

Будапешт (BUD) – Бургас (Болгария) — от 14 евро;

Будапешт (BUD) – Венеция (Италия) — от 14 евро;

Прага (PRG) – Копенгаген (Дания) — от 15 евро;

Варшава (WMI) – Брюссель (Бельгия) — от 15 евро;

Варшава (WAW) – Пиза (Италия) — от 15 евро;

Ряшев (RZE) — Милан (Италия) — от 15 евро.

В акционную стоимость билетов входит плата за место и ручную кладь. Пассажир имеет право без доплаты взять с собой в самолет одну небольшую личную сумку (40 x 30 x 20 см).

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За превышение этих параметров пассажиру придется доплачивать в аэропорту. Стоит учесть, что суммы штрафов обычно в несколько раз превышают стоимость билетов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как исправить ошибку в билете Ryanair. Пассажиру необходимо авторизоваться на сайте Ryanair. Одна попытка исправления ошибок бесплатна. Однако вносить изменения в билет нужно не позднее, чем за 4 часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него всё равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это связано с новыми премиями для сотрудников.