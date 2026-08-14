Квитки Ryanair: чи можна виправити помилку та скільки це коштує

Пасажири сідають у літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair пропонує пасажирам доступні ціни на квитки. Проте намагаючись "урвати" доступні посадкові талони, кожен може допустити помилку при бронюванні.

Досвідчена мандрівниця dashassk_ в соцмережі TikTok розповіла, чи є шанс без доплат виправити помилку в квитку Ryanair, передає Новини.LIVE.

Яr виправити помилку в квитку Ryanair

Якщо при бронюванні ви допустили помилку, потрібно авторизуватися на сайті Ryanair. Після цього необхідно перейти у свій кабінет і обрати кнопку "Дії".

"Тут можна змінити вік, паспортні дані, контактні дані, можна змінити ім'я. Якщо вам потрібно внести зміни у ваше ім'я або прізвищt, ви натискаєте кнопку "Змінити ім'я" і виправляєте все, що вам потрібно", — пояснила мандрівниця.

Вона додала, що зазвичай одна спроба виправлення помилок безкоштовна. Проте якщо ви захочете схитрити і, наприклад, зробити більше виправлень або вести дані абсолютно іншої людини — за це треба буде доплачувати і ціна зазвичай не маленька.

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"Якщо, наприклад, під час проходження чекіну ви зробили помилку у ваших паспортних даних це також не страшно. Ви все ще заходите в "Дії" і натискаєте в кнопочку "Змінити подорожні документи", — пояснила пасажирка.

Вона попередила, що ви можете внести зміни в квиток не пізніше, ніж за 4 години до відправлення рейсу.

Такий алгоритм не спрацює, якщо ви бронювали квитки не лише на себе, а й на дітей. які летять з дітьми. В такому випадку звернутися в службу підтримки Ryanair та попросити виправити помилку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair змушує пасажирів доплачувати за багаж. Один з мандрівників поскаржився, що його валіза повністю помістилася в рамках для ручної поклажі, проте з нього все одно стягнули плату за багаж. Він припустив, що це через нові премії для працівників.