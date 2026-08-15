Ryanair закликав пасажирів не брати цю річ в ручну поклажу

Реєстрація на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Подорож до сонячних курортів — це завжди гарна ідея, але надзвичайно важливо подбати про те, щоб ваші речі відповідали вимогам щодо багажу. Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair надала мандрівникам рекомендації щодо одного поширеного туалетного приладдя, яке не варто брати у ручну поклажу, щоб уникнути проблем в аеропорту.

Про це пише The Irish Mirror, передає Новини.LIVE.

Заборонені речі в літаку Ryanair

Мандрівник у соцмережі Reddit поцікавився, що саме дозволено перевозити в ручній поклажі. Зокрема, він запитав про те, які існують заборони щодо лез.

"Нещодавно я почав користуватися безпечними бритвами і хотів би дізнатися, чи можна перевозити свою бритву з одним лезом всередині або з пачкою лез. Я не буду брати із собою багаж, лише ручну поклажу", — запитав пасажир.

Він додав, що раніше завжди міг брати з собою в літак одноразові бритви, леза яких зберігалися у пластиковому ковпачку.

У Загальних умовах та положеннях Ryanair зазначається, що в літак суворо забороняється брати предмети з гострими кінцями або гострими краями, які можуть бути використані для заподіяння серйозних травм, зокрема бритви та леза для бритв (за винятком безпечних або одноразових бритв із закритими лезами та головками, що розміщені в пластикових відсіках)".

Більшість авіакомпаній дозволяють перевозити в салоні одноразові бритви, бритви з змінними касетами та електробритви/епілятори.

Проте традиційні безпечні бритви, бритви для гоління та окремі леза зазвичай заборонено провозити в пасажирському салоні, і їх необхідно здавати в багаж.

Якщо співробітники служби безпеки визнають цю річ потенційною загрозою, вони мають право вилучити її. Така здавалось би дрібниця може призвести до зайвих затримок в аеропорту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.