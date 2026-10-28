Ryanair зменшив час для реєстрації багажу: що треба знати пасажирам

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair попередив про нове важливе правило, яке торкнеться всіх її пасажирів. Вже з 10 листопада компанія припинить прийом багажу за 60 хвилин до вильоту рейсу.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Ryanair зменшив час для реєстрації багажу

За старими правилами пункти реєстрації багажу закриваються за 40 хвилин до вильоту. З 10 листопада цей час зросте з 40 до 60 хвилин. Як наслідок, пасажирам доведеться з’являтися на пункти реєстрації багажу авіакомпанії раніше, ніж зараз.

Як наслідок, пасажирам доведеться з’являтися на пункти реєстрації багажу авіакомпанії раніше, ніж зараз.

Про відповідні зміни пасажирам вперше повідомили ще у квітні 2026 року.

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Авіакомпанія зазначила, що надасть своїм пасажирам на 20 відсотків більше часу для проходження черг на контролі безпеки та паспортному контролі в аеропорту.

Пасажирам, які здають багаж, слід подбати про те, щоб прибути до стійок здачі багажу раніше, ніж раніше. Проте відповідні зміни не торкнуться пасажирів, які не здають багаж.

Директор з маркетингу Ryanair Дара Брейді зазначила, що відповідні зміни нададуть на 20 % більше часу на проходження черг на контроль безпеки та паспортний контроль в аеропорту, а також на те, щоб дістатися до виходу на посадку до початку посадки, особливо під час пікових періодів, коли черги в аеропорту можуть бути довшими.

В компанії порекомендували пасажирам, які здають багаж в аеропорту, прибувати заздалегідь і подбати про те, щоб пройти реєстрацію та здати багаж до закриття реєстрації та прийому багажу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закрив свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.