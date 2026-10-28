Ryanair снизил время для регистрации багажа: что нужно знать пассажирам

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предупредил о новом важном правиле, которое коснется всех ее пассажиров. Уже с 10 ноября компания прекратит прием багажа за 60 минут до вылета рейса.

Об этом пишет The Sun , передает Новини.LIVE.

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Ryanair снизил время для регистрации багажа

По старым правилам пункты регистрации багажа закрываются за 40 минут до вылета. С 10 ноября это время вырастет с 40 до 60 минут. Как следствие, пассажирам придется появляться на пункты регистрации багажа авиакомпании раньше, чем сейчас.

Как следствие, пассажирам придется появляться на пункты регистрации багажа авиакомпании раньше, чем сейчас.

О соответствующих переменах пассажирам впервые сообщили еще в апреле 2026 года.

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Авиакомпания отметила, что предоставит своим пассажирам на 20 процентов больше времени для прохождения очередей на контроле безопасности и паспортном контроле в аэропорту.

Пассажирам, сдающим багаж, следует позаботиться о том, чтобы прибыть к стойкам сдачи багажа раньше, чем раньше. Однако соответствующие изменения не коснутся пассажиров, не сдающих багаж.

Директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди отметила, что соответствующие изменения предоставят на 20% больше времени на прохождение очередей на контроль безопасности и паспортный контроль в аэропорту, а также на то, чтобы добраться до выхода на посадку до начала посадки, особенно во время пиковых периодов, когда очереди в аэропорту могут быть длиннее.

В компании порекомендовали пассажирам, сдающим багаж в аэропорту, прибывать заранее и позаботиться о том, чтобы пройти регистрацию и сдать багаж до закрытия регистрации и приема багажа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair может оштрафовать пассажира взысканием в размере 55 евро . Пассажирам нужно зарегистрироваться вовремя онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время, подтвердить свой полет.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрыл свою базу в немецком Берлине. Это связано с уменьшением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание в столицу Германии на 50%.