Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Ryanair вводит новые правила с ноября: что нужно знать туристам

Ryanair вводит новые правила с ноября: что нужно знать туристам

Ua ru
28 октября 2026 13:36
Ryanair снизил время для регистрации багажа: что нужно знать пассажирам
Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предупредил о новом важном правиле, которое коснется всех ее пассажиров. Уже с 10 ноября компания прекратит прием багажа за 60 минут до вылета рейса.

Об этом пишет The Sun , передает Новини.LIVE.

Реклама

Ryanair снизил время для регистрации багажа

По старым правилам пункты регистрации багажа закрываются за 40 минут до вылета. С 10 ноября это время вырастет с 40 до 60 минут. Как следствие, пассажирам придется появляться на пункты регистрации багажа авиакомпании раньше, чем сейчас.

Как следствие, пассажирам придется появляться на пункты регистрации багажа авиакомпании раньше, чем сейчас.

О соответствующих переменах пассажирам впервые сообщили еще в апреле 2026 года.

Читайте также:

Авиакомпания отметила, что предоставит своим пассажирам на 20 процентов больше времени для прохождения очередей на контроле безопасности и паспортном контроле в аэропорту.

Пассажирам, сдающим багаж, следует позаботиться о том, чтобы прибыть к стойкам сдачи багажа раньше, чем раньше. Однако соответствующие изменения не коснутся пассажиров, не сдающих багаж.

Директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди отметила, что соответствующие изменения предоставят на 20% больше времени на прохождение очередей на контроль безопасности и паспортный контроль в аэропорту, а также на то, чтобы добраться до выхода на посадку до начала посадки, особенно во время пиковых периодов, когда очереди в аэропорту могут быть длиннее.

В компании порекомендовали пассажирам, сдающим багаж в аэропорту, прибывать заранее и позаботиться о том, чтобы пройти регистрацию и сдать багаж до закрытия регистрации и приема багажа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что Ryanair может оштрафовать пассажира взысканием в размере 55 евро . Пассажирам нужно зарегистрироваться вовремя онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время, подтвердить свой полет.

Также Новини.LIVE писали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрыл свою базу в немецком Берлине. Это связано с уменьшением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание в столицу Германии на 50%.

авиарейсы самолет правила путешествие Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации