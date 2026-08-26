Распродажа Ryanair до 28 августа: доступные направления и цены на билеты

Самолёт Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал пассажиров новыми скидками. Компания объявила об акции на рейсы в сентябре и октябре. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Грецию, Францию, Испанию и другие страны буквально "за копейки".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 28 августа, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 1 сентября по 31 октября 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Братислава (BTS) – Корфу (Греция) — от 17 евро;

Краков (KRK) – Кастельон (Испания) — от 19 евро;

Ряшев (RZE) — Эдинбург (Великобритания) — от 34 евро;

Варшава (WAW) — Вена (Австрия) — от 31 евро;

Варшава (WMI) – Париж (Франция) — от 27 евро;

Бухарест (OTP) — Салоники (Греция) — от 20 евро;

Будапешт (BUD) – Берлин (Германия) — от 26 евро.

В акционную стоимость билетов входит плата за место и ручную кладь. Пассажир имеет право без доплаты взять с собой в самолет одну небольшую личную сумку (40 x 30 x 20 см). За превышение этих параметров пассажиру придется доплачивать в аэропорту. Суммы штрафов обычно в несколько раз превышают стоимость билетов.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair заставляет пассажиров доплачивать за багаж. Один из путешественников пожаловался, что его чемодан полностью поместился в рамки для ручной клади, однако с него все равно взимали плату за багаж. Он предположил, что это связано с новыми премиями для сотрудников.

Также Новини.LIVE писали, как исправить ошибку в билете Ryanair. Пассажиру необходимо авторизоваться на сайте Ryanair. Одна попытка исправления ошибок бесплатна. Однако вносить изменения в билет нужно не позднее, чем за 4 часа до вылета.