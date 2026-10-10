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Головна Транспорт Ryanair відкриє майже 30 нових маршрутів: куди можна буде злітати

Ryanair відкриє майже 30 нових маршрутів: куди можна буде злітати

Ua ru
10 жовтня 2026 20:37
Новий розклад Ryanair 2027: доступні рейси та графік
Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Компанія Ryanair продовжує розширювати найбільшу в Європі мережу маршрутів та розширює карту польотів. Вже наступного літа компанія відкриє майже 30 нових маршрутів. Ціни на квитки стартують від 18 євро.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE.

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Розклад Ryanair у 2027 році

Наступного року Ryanair планує реалізувати надзвичайно насичений розклад польотів на літо 2027 року. Він буде включати понад 2 500 маршрутів та охопить 230 напрямків. В компанії прогнозують, що наступного року понад 200 мільйонів пасажирів на рік будуть мандрувати Європою літаками Ryanair.

Пасажири вже можуть бронювати рейси на 29 нових маршрутів із популярних міст Європи. Зокрема, багато нових рейсів було відкрито в аеропортах польських міст — Варшаві, Вроцлаві та інших.

Квитки можна придбати в додатку та на веб-сайті Ryanair.

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Зі збільшенням кількості маршрутів знизяться ціни на квитки. Посадкові талони вже доступні у продажу, і чим раніше ви їх забронюєте, тим дешевше вони будуть коштувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.

авіарейси подорож літаки пассажиры Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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