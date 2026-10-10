Новое расписание Ryanair на 2027 год: доступные рейсы и график

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Компания Ryanair продолжает расширять крупнейшую в Европе сеть маршрутов и расширяет карту полетов. Уже следующим летом компания откроет почти 30 новых маршрутов. Цены на билеты начинаются от 18 евро.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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Расписание Ryanair на 2027 год

В следующем году Ryanair планирует реализовать чрезвычайно насыщенное расписание рейсов на лето 2027 года. Оно будет включать более 2 500 маршрутов и охватит 230 направлений. В компании прогнозируют, что в следующем году более 200 миллионов пассажиров в год будут путешествовать по Европе на самолетах Ryanair.

Пассажиры уже могут бронировать рейсы по 29 новым маршрутам из популярных городов Европы. В частности, много новых рейсов было открыто в аэропортах польских городов — Варшаве, Вроцлаве и других.

Билеты можно приобрести в приложении и на сайте Ryanair.

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С увеличением количества маршрутов снизятся цены на билеты. Билеты уже доступны в продаже, и чем раньше вы их забронируете, тем дешевле они будут стоить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 24 октября 2026 года Ryanair закрывает свою базу в немецком Берлине. Это связано с сокращением пассажиропотока и ростом авиасборов. Кроме того, авиаперевозчик сократит зимнее расписание рейсов в столицу Германии на 50%.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо своевременно зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.