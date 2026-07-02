Ryanair та Wizz Air можуть запровадити суворі правила: що варто знати пасажирам

Літаки Ryanair та Wizz Air. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Ірландський лоукостер Ryanair та угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air мають намір запровадити більш суворі вимоги щодо посадкових талонів та правил реєстрації на рейси. Це пов'язано із тим, що протягом літніх канікул очікується зростання кількості пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Ryanair

Прагнення зменшити затори в аеропортах, тенденція до відмови від паперової документації та орієнтовані на мобільні пристрої екосистеми подорожей сприяли запровадженню більш суворих правил.

Ryanair повністю перейшов на цифрову модель реєстрації на рейс. Після завершення реєстрації на рейс посадкові талони завантажуються у мобільному додатку. Квитки перевіряють на пунктах контролю безпеки та біля виходів на посадку.

Wizz Air

Пасажири Wizz Air також користуються електронними посадковими талонами, але терміни реєстрації суворо контролюються. Check-in закривається за три години до вильоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair додав у літній розклад одразу 19 нових маршрутів. Мандрівники можуть за вигідними цінами відвідати курорти Італії та Балкан. Зокрема, можна провести відпустку у Дубровнику (Хорватія) та Подгориці (Чорногорія), які є найпопулярнішими курортами на березі Адріатичного моря.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.