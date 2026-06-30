Ryanair побалував пасажирів новими зниками на літні рейси

Дешеві квитки Ryanair. Фото: Ryanair, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Ірландський лоукостер Ryanair побалував пасажирів новою привабливою пропозицією. Компанія запустила розпродаж на рейси на липень та серпень. Туристи буквально "за копійки" вирушити до різноманітних міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Літня акція від Ryanair

Нові літня акція Ryanair буде діяти лише до 18 липня включно. Вона поширюється на авіарейси з 1 липня по 31 серпня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів:

Варшава (WMI) – Венеція (Італія)— від 22 євро;

Варшава (WAW) – Відень (Австрія) — від 31 євро;

Краків – Ньюкасл (Британія) — від 14 євро;

Бухарест – Меммінген (Німеччина) — від 27 євро;

Братислава – Тирана (Албанія) — від 15 євро;

Будапешт – Рим (Італія) — від 17 євро;

Будапешт – Берлін (Німеччина) — від 21 євро.

Перед бронюванням варто врахувати, що у вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За інші послуги та великий багаж пасажиру доведеться доплатити.

Зокрема, можна скористатися послугою Priority, яка дає можливість взяти з собою сумку, валізу чи рюкзак з габаритами до 40х25х20 см без обмеження за вагою та додаткову ручну поклажу з габаритами до 55х40х20 см та вагою до 10 кг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, що з 24 жовтня 2026 року Ryanair закриває свою базу у німецькому Берліні. Це пов'язано зі зменшенням пасажиропотоку та зростанням авіазборів. Крім того, авіаперевізник скоротить зимовий розклад до столиці Німеччини на 50%.