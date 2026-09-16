Розпродаж Ryanair 16 вересня: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ірландський лоукостер Ryanair побалував мандрівників новим розпродажем. Компанія анонсувала акцію на рейси на осінь та початок зими. У пасажирів з'явилась можливість вигідно відвідати Італію, Іспанію та інші країни буквально "за копійки".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Реклама

Акція Ryanair

Розпродаж буде діяти лише до кінця доби 16 вересня, тому пасажирам варто поспішити. Пропозиція поширюється на авіарейси з 17 вересня по 31 грудня 2026 року.

Частина доступних рейсів з найближчих до України аеропортів в один бік:

Бухарест (OTP) – Болонья (Італія) — від 15 євро;

Будапешт (BUD) – Салоніки (Греція) — від 14 євро;

Прага (PRG) – Копенгаген (Данія) — від 15 євро;

Краків (KRK) – Мілан (Італія) — від 15 євро;

Варшава-Шопен (WAW) – Пальма-де-Майорка (Іспанія) — від 16 євро;

Варшава-Модлін (WMI) – Бірмінгем (Англія) — від 17 євро.

Варто врахувати, що квитки на найбільш популярні напрямки розлітаються дуже швидко.

Читайте також:

У вартість квитка входить лише переліт та мінімальна ручна поклажа розмірами до 40х25х20 см — без обмежень за вагою. За перевищення цих параметрів доведеться переплачувати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.

Також Новини.LIVE писали, що Ryanair дає можливість пасажирам, які пропустили свій літак, пересісти на наступний рейс. У списку зборів Ryanair є рядок Missed Departure Fee. Проте щоб пересісти на наступний рейс, пасажиру доведеться сплатити штраф у розмірі 100 євро.