Распродажа Ryanair 16 сентября: доступные направления и цены на билеты

Самолёт Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы на осень и начало зимы. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Испанию и другие страны буквально "за гроши".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Акция Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 16 сентября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 17 сентября по 31 декабря 2026 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Бухарест (OTP) – Болонья (Италия) — от 15 евро;

Будапешт (BUD) – Салоники (Греция) — от 14 евро;

Прага (PRG) — Копенгаген (Дания) — от 15 евро;

Краков (KRK) – Милан (Италия) — от 15 евро;

Варшава-Шопен (WAW) – Пальма-де-Майорка (Испания) — от 16 евро;

Варшава-Модлин (WMI) – Бирмингем (Англия) — от 17 евро.

Стоит учесть, что билеты на самые популярные направления раскупаются очень быстро.

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В стоимость билета входит только перелет и минимальная ручная кладь размером до 40х25х20 см — без ограничений по весу. За превышение этих параметров придется доплачивать.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что Ryanair может оштрафовать пассажира на сумму 55 евро. Пассажирам необходимо вовремя зарегистрироваться онлайн. В зависимости от того, бронировал ли путешественник места сразу после покупки билетов, предоставляется разное время для подтверждения своего рейса.

Также Новини.LIVE писали, что Ryanair предоставляет возможность пассажирам, пропустившим свой самолет, пересесть на следующий рейс. В списке сборов Ryanair есть строка Missed Departure Fee. Однако чтобы пересесть на следующий рейс, пассажиру придется уплатить штраф в размере 100 евро.