Літак Ryanair. Фото: УНІАН

Відпочивальники отримали ще більше можливостей для подорожей Європою. Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про значне розширення рейсів з одного з найзавантаженіших міст Великої Британії —Лідс-Бредфорд. Лоукостер відкрив чотири нових маршрути.

Про це пише Daily Express, передає Новини.LIVE.

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Ryanair розширив розклад

Компанія Ryanair анонсувала нові рейси, які нададуть мандрівникам ще ширшиц вибор місць для відпочинку — від сонячних середземноморських курортів до популярних європейських міст для короткострокових поїздок. Кожен із чотирьох нових маршрутів обслуговуватиметься двічі на тиждень з аеропорту Лідс-Бредфорд у Англії.

З 2027 року авіакомпанія буде виконувати рейси ще до кількох мальовничих куточків Італії, Угорщини та інших міст Європи.

Пасажири з весни 2027 року зможуть вирушити з аеропорту Лідс-Бредфорд до:

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Барі (Італія);

Будапешта (Угорщина);

Корфу (Греція);

Тирани (Албанія).

Новий розклад лоукостер почне працювати з 29 березня 2027 року, проте квитки на ці рейси иожна придбати вже зараз. Пасажири мають можливість забронювати місця заздалегідь і скористатися нижчими тарифами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ryanair змінює правила для пасажирів. Зокрема, буде збільшено час для проходження процедур в аеропорту. Компанія також встановить більше кіосків самообслуговування для здачі багажу, щоб пришвидшити процес реєстрації.

Також ми розповідали, за що Ryanair може оштрафувати пасажирів на 55 євро. Ризикують ті, хто купують квитки Ryanair через сторонні сайти або туристичні агентства. Через ці ресурси виникають проблеми із реєстрацією на рейс.