Самолет Ryanair. Фото: УНИАН

У отдыхающих появилось ещё больше возможностей для путешествий по Европе. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила о значительном расширении рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании — Лидс-Брэдфорд. Лоукостер открыл четыре новых маршрута.

Об этом пишет Daily Express, передает Новини.LIVE.

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Ryanair расширил расписание

Компания Ryanair анонсировала новые рейсы, которые предоставят путешественникам еще более широкий выбор мест для отдыха — от солнечных средиземноморских курортов до популярных европейских городов для краткосрочных поездок. Каждый из четырёх новых маршрутов будет обслуживаться два раза в неделю из аэропорта Лидс-Брэдфорд в Англии.

С 2027 года авиакомпания будет выполнять рейсы ещё в несколько живописных уголков Италии, Венгрии и других городов Европы.

С весны 2027 года пассажиры смогут вылететь из аэропорта Лидс-Брэдфорд в:

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Бари (Италия);

Будапешта (Венгрия);

Корфу (Греция);

Тираны (Албания).

Новое расписание лоукостера вступит в силу с 29 марта 2027 года, однако билеты на эти рейсы можно приобрести уже сейчас. Пассажиры имеют возможность забронировать места заранее и воспользоваться более низкими тарифами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, мы рассказывали, за что Ryanair может оштрафовать пассажиров на 55 евро. Рискуют те, кто покупает билеты Ryanair через сторонние сайты или туристические агентства. Из-за этих ресурсов возникают проблемы с регистрацией на рейс.