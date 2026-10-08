Метро в Києві: пасажири у захваті від стильних квіткових вагонів (фото)

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

В мережі активно обговорюють новий дизайн вагонів у метрополітені Києва. Пасажири у захваті від яскравих кольорів та стильного поєднання квітів та інших елементів. Яскраві фото зібрали багато реакцій користувачів.

Відповідна публікація була оприлюднена у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Стильні вагони в метрополітені Києві

На опублікованих кадрах вагони потягу прикрашені яскравими абстрактними візерунками з квітами. З'ясувалось, що вагони прикрасив відомий український виробник чаю.

"Ми намагалися додати трохи краси у ваші осінні маршрути", — зазначили в компанії.

Авторка пожартувала, пригадуючи зростання тарифів на транспорт в Києві. Так, у липні проїзд у Києві здорожчав одразу у майже у чотири рази — з 8 до 30 гривень за одну поїздку.

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"Оце я розумію метро за 30 гривень", — написала вона.

Дехто з користувачів був переконаний, що це картинка, згенерована ШІ. У мережі захоплюються новим стильним рішенням у київській підземці.

"Ну то вже дофамінове метро".

"Боже, яка краса. Це ж бачу, наче і в середині так само гарно, може змусить людей, хоч трохи відлипнути від телефонів, бо ці квіточки можна вічно роздивлятися. З задоволенням би на такому проїхалась".

"Метро перетворилося на рухомий квітник".

"Ось куди ваші 30 грн йдуть, на розсаду квітів по метро".

"Ніби вже весна прийшла".

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи передбачені штрафи в метро Києва для пасажирів, які не поступаються своїм місцем людям з інвалідністю, ветеранам війни, людям похилого віку та вагітним. Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте ситуація змінюється, якщо у вагон заходять пасажири, які потребують додаткового піклування.

Також Новини.LIVE писали про секрети, які приховує метрополітен Харкова. Як розповідають харківські дигери, під землею в самому серці міста захована оборонна споруда. Цей бункер площею близько 300-500 кв. м, побудований за радянських часів за останнім словом техніки та захищений 8-тонними броньованими дверима.